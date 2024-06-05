會展中心規劃過程反覆、延宕 監院促台中市府檢討

監委范巽綠今天說，台中市政府新建國際會展中心，攤位規劃政策反覆，造成重複浪費；西側展館開發卻因權利金分收比例，與經濟部協商延宕近5年才完成協議，監察院促台中市政府檢討改進。

監察委員范巽綠、張菊芳透過新聞稿表示，台中是航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具等產業聚落重鎮，製造業者迫切需要國際型會展中心，台中市政府在民國101年起規劃在水湳經貿園區興建會展中心。

調查發現，會展中心攤位規劃過程政策反覆，期間造成部分規劃設計重複浪費，會展中心新建工程將在113年12月底完工，預計114年底營運啟用，監委要求台中市政府持續掌握施工品質及進度，並要求營運單位外貿協會正式啟用後，需配合地區產業需求脈動，適時調整營運方式。

監委表示，台中市政府雖考量會展中心東側展館原設置標準攤位，未來可能無法滿足產業展覽需求，規劃再於會展中心旁興建西側展館，計畫構想是由台中市政府提供土地，再由經濟部投資興建後，委託民間營運管理。

監委指出，最重要的是掌握開發營運時效，台中市政府財主單位卻因土地效益及市府財產權益的考量，從107年間爭取權利金分收比例，希望能在46％以上，直到112年7月雙方同意權利金分收比例為36.32％，延宕近5年才與經濟部完成協議。

監委說，行政院在106年間核定的「興建國家會展中心（桃園、台中、台南）綱要計畫」，台南會展中心在111年已開幕營運、桃園會展中心預計在113年5月點交營運，台中國際會展中心西側展館興建卻因協商期冗長，又因全球疫情持續、國際政治經濟局勢不穩定及原物料價格增漲未見趨緩等影響，導致物價急遽上漲。

監委表示，這導致興建總經費由新台幣42億元上漲到60.3億元，並由中央全額出資。因此要求台中市政府應記取經驗，避免未來再次發生類似情形。監察院財政及經濟委員會議今天通過2人所提調查報告，函請行政院轉飭台中市政府檢討改進。