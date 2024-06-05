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台中大坑麻竹筍上市 邀民眾嘗美食兼賞景

中央社／ 台中5日電

台中大坑地區是市民休閒好去處，目前正是大坑麻竹筍產季，台中地區農會攜手台中市水利局、市議員曾朝榮，將於15日舉辦行銷活動，邀請民眾來大坑嘗美食及賞景。

台中地區農會今天舉辦活動前記者會，包括行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、民進黨台中市議員曾朝榮、台中市水利局副局長馬名謙、台中地區農會總幹事廖述宗等人出席，一起宣布15日下午1時30分將在北屯區大坑里福德祠前廣場舉行活動，行銷大坑麻竹筍及在地農特產品。

莊競程表示，自己是大坑出身的孩子，很開心這次活動可以宣傳到長大的地方，無論是大坑盛產的黃金玉冷筍，或是鄰近風景宜人的大坑山步道，尤其是擔任立委時與曾朝榮、在地大坑里長曾朝瑝等共同孵化的「飲水思源教育園區」，讓民眾更貼近自然環境，體驗多樣的休閒空間。

曾朝榮指出，從小到大都在北屯大坑長大，擔任議員期間也深知大坑山區因地域關係，資源不足，因此結合農業局、水利局等單位共同行銷此活動，並邀請家政班老師現場「筍包」DIY製作，讓鄉親們有吃有喝又好玩。

馬名謙說，大坑溪接新社至北屯，每年新社花海都會湧入大量賞花遊客。為吸引觀光人潮，花費總計新台幣7700萬元辦理整治，經過整體環境營造後，將可達到環教融合、共遊大坑的目標。

廖述宗則說，為積極推展各區優質農產品，推廣活動也邀請到台中各地區的農會代表參加小農美食及創意市集，希望讓更多人認識台中農特產品。

台中市 水利局 農會

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