地方爭取1.48億改善台中觀光旅遊環境 山城3案10月開工

台中市府規畫11案改善計畫，要改善台中山海線觀光旅遊環境，立法院副院長江啟臣協助中市府爭取交通部觀光署經費補助，成功爭取1.48億補助6案，中央補助6660萬，占45%；其中山城3案，包含「雪山坑環線步道整建工程二期」、「埋伏坪登山步道延伸烏石坑」、「東后豐自行車道起點停車空間營造」等案，預計今年10月開工，明年底完工。

江啟臣今天邀交通部觀光署、台中市政府觀光旅遊局、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、吳振嘉、古秀英、豐原區公所、在地里長等人會勘，關心後續規劃期程。

江啟臣表示，觀旅局此次共提11案，他3月接到案件就立刻舉行中央、地方協調會，觀光署4月底補助6660萬，是全台所有縣市中，中央補助最多的縣市。

江啟臣說，大台中地理位置優越、自然景觀豐富、藝術人文底蘊豐沛，是推廣觀光旅遊的極大優勢，如何提高觀光旅遊的服務品質是關鍵，除舉辦特色活動、大型活動，針對軟、硬體需求強化提升才是真功夫，也是長期性的政策投資。

江啟臣表示，這次交通部觀光署共核定6案，台中市應該是所有申請縣市第一名，這是競爭型補助，更是不容易。

台中市觀旅局簡報指出，東豐自行車道為台中重要單車路線，但大量車流湧入造成停車問題，中市府盼於東豐自行車道（豐原端）及后豐鐵馬道（豐原端）入口旁，向高速公路局租用國道四號橋墩下設置停車空間，預算需1500萬，中央將補助675萬元、中市府配合825萬，完工後共可停放81輛自小客車，滿足觀光休憩使用需求。

台中和平桃山部落「雪山坑步道」，以泰雅族人獵徑設置總長2.6公里步道，「巨人之手」、「櫸木四兄弟」等為當紅景點，中市府斥資1500萬，去年11月完成第一期工程。第二期工程欲能串連周邊，結合山蘇森林、櫸木林及楠木林等景點，長度約800公尺，預算需2800萬，此次獲中央補助1260萬元、中市府自籌1540萬元，完工後可望結合生態景點、原民歷史文化登山步道。

和平區埋伏坪登山步道烏石坑串連古圳遺址、百年櫸木等，全長為2.6公里，中市計畫延伸至鄰近景點「烏石坑」，在雙崎部落設置停車場、公廁等，將投入1500萬改善，由中央將補助675萬、中市府配合825萬，完善整體觀光舒適度。

中市觀旅局長陳美秀表示，東豐自行車道去年共有582萬人次到訪旅遊，較前年多190多萬人次，共創124億觀光效益，人潮、車流量大，急需增加停車空間；而高山經濟靠旅遊，雪山坑、埋伏坪步道改善計畫，也會增闢山上停車場，改善高山旅遊品質。