「角落小夥伴」7日登陸鹿港 現場還發放1500個燈球

本月7日晚間7點在舊鹿港溪水中舞台登場的「鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」開燈儀式，將邀請從日本飛來的角落小夥伴人偶與觀眾見面，現場並將發送特製可愛的「角落小夥伴」燈球，限量1500個，預期將繼「多多龍」小提燈後，再掀排隊熱潮。

縣長王惠美說，今年「小鎮光影藝術節」首度與日本San-X創作的療癒系IP「角落小夥伴」合作，將這群形象鮮明、可愛又療癒的角色帶到鹿港，這是「角落小夥伴」今年在台灣首場大型戶外展出，將展出至8月4日，每晚6時30到10時點燈，6月7日也邀請來自花蓮的觀光業者展售當地特產，歡迎大家多多支持、購買。

今年「彰化月影燈季」，彰化縣政府發送的「多多龍」小提燈，由於造型可愛，民眾排隊長達五、六百公尺，縣府後續至少發放上萬只，成功行銷月影季。有了「多多龍」成功的經驗，縣府在「小鎮光影藝術節」中，結合「角落小夥伴」角色，特別設計了「角落小夥伴」燈球，共有企鵝（ぺんぎん？）及蜥蜴 (トカゲ)兩種造型。

縣府表示，其中的企鵝（ぺんぎん？），擁有睜不大的眼睛、不太像企鵝的黃綠色身體，還有腳上有蹼。因為身體特徵都跟一般企鵝相差甚遠，所以自己也不太確定自己是不是企鵝，只記得以前頭上曾有過碟子，每一天都忙著尋找自我，實際上是一隻河童。

至於蜥蜴（とかげ），擁有大嘴巴、背鰭和水藍色的身軀。其實是倖存的恐龍，因為怕被抓走所以偽裝成蜥蜴的樣子，以「蜥蜴」的身份生活，對其他角落生物也緊守著秘密，經常想念大海和母親，和偽蝸牛是好朋友，而且只有偽蝸牛知道他的秘密，愛吃魚，特長是游泳。

由於「角落小夥伴」燈球可愛又療癒，屆時發送時，將會再大排長龍，有意領取民眾要提前卡位，以免搶不到。