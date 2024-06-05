表揚中捷英雄 市府頒破案獎金

台中捷運上月21日發生隨機砍人事件，台中市長盧秀燕昨天表揚見義勇為制止嫌犯的9名「中捷英雄」，並提供中捷終身免費搭乘獎勵。「長髮哥」昨天受獎時，球鞋仍留有血跡，他說，當時與洪嫌纏鬥約1分鐘，雖鮮血滿臉，但在害怕中仍鼓足勇氣，「做該做的事」。

台中市政府盤點出17名「中捷英雄」，14人為本國籍，3人外籍乘客。昨天有9人接受表揚獎勵，浴血與凶嫌搏鬥的「長髮哥」、奪刀的「短褲男」、「雨傘哥」、黑衣大叔等4人，另獲頒2萬元破案獎金。

台中捷運隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生3刀，王姓「短褲男」奪刀後，洪再拿另一把刀砍「長髮哥」，「長髮哥」臉被砍2刀仍浴血與洪搏鬥時，「雨傘哥」拿雨傘誤戳「長髮哥」二下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制洪男持刀手臂，並壓制在車門邊，眾人再合力，終於將洪男壓制在地，交由警方處理。

英雄接受表揚時，提到洪嫌殺紅了眼，都說第一時間根本壓制不了，「長髮哥」當時與洪男纏鬥約1分鐘，是減少乘客傷亡的關鍵。

「長髮哥」到場時，很多人發現他的球鞋上有血跡，他表示，這是當天穿的鞋，他想血跡擦不掉就沒處理了，但「鞋子好穿就繼續穿了」。

「長髮哥」說，與洪嫌扭打那1分鐘「度秒如年」，心中忽然想著動漫「葬送的芙莉蓮」中，最打動他的一句話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，讓他鼓起勇氣，抱著洪男不放，他想著如果放手很多人會受害，於是有車上扭打的那1分鐘，雖然害怕、但不後悔。

他說，其實不在乎臉上的傷疤，女友也說沒關係，但母親很心疼，所以決定讓贊助的醫美集體清創後再重新縫合。他並透露洪男的父母曾聯絡，要到醫院探望，但他婉拒了，認為洪男已成年，應該為自己的事負責，不能累及父母，他也會向洪男提民事訴訟。

「短褲男」奪下洪男的刀子，他說，看到「長髮哥」與洪男抱在一起，血流滿面，他突然看到洪男手上的刀子，就快步過去，壓到刀柄與刀背，3秒鐘內解決。他說，當下很害怕，想著「不擋後面會遭殃」，練過一點點空手道，自然反應。

「雨傘哥」賴姓男乘客事後遭酸誤傷友軍，他還原現場表示，他不是認錯人，而是只想擋掉刀，只是太驚恐，沒有打到刀，反而戳到人，「當時狀況很驚恐，不是我有勇氣，是很驚恐，大家都想要幫忙」。他為了生活，雖心中有陰影，隔天還是有搭捷運。「長髮哥」說，「雨傘哥」戳到他，還好「雨傘哥」來幫助，他很感激，希望網友不要再酸了。

被砍3刀的呂姓高中生有受邀但缺席，呂父透過錄音哽咽曝原因表示，他們是受害者，不便參加頒獎，也希望這個獎是最後一次，「我們不是希望有永遠免費搭乘的卡」，盼給全台中市民最安全的交通工具。