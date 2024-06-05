聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運班班雙警 改單警配隨車員
台中捷運在上月21日發生洪姓男子持刀砍人案，釀2人受傷，台中市警局在案發後，啟動「班班有雙警」的策進作為，本月2日起不再由保四警力支援，全由市警局警力因應，啟動第二階段作法，車廂改為單警配有辣椒水的隨車員配置，若該班無隨車員，則仍維持雙警。
中捷砍人案發生後，台中市警局展開相關策進作為，第一階段採取捷運車廂內「班班有雙警」的警力配置，由市警局、保四總隊警力支援11日；本月2日第二階段，改為警力1名，搭配中捷公司隨車員1名（均配有防護型噴霧器），執行至6月8日，班班全程有警察，若車廂內無隨車員，則維持雙警配置；第三階段自6月9日起，視中捷運量滾動檢討後續勤務規畫。
市警局表示，另外捷運沿線的6個管轄分局、11個派出所每日在捷運營運時段，加強每班次巡守密度，增加見警率，原則上兩小時一次，安定人心。
至於有關民代質詢捷警在案發後，搭乘計程車趕赴一事，市警局表示，原捷運警察隊配有3輛警用機車，案發後，再由市警局移撥15輛警用機車，讓「站站有警車」，為避免重大事故發生後，中捷啟動停駛機制，已在全線18站預置警用機車，提升捷運警察在各捷運站間移動的機動性。
市警局捷運警察隊表示，捷警每月會模擬各種狀況演練、每季與分局辦理攔查圍捕演練，中捷公司則是每季與消防局、市警局辦理狀況模擬演練。
市警局指出，為暢通與行控中心聯繫管道，已建立專案公務群組，可將案件進程或攔查對象畫面等訊息，隨時通報沿線各分局，提升攔截查緝效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言