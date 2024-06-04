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與國小社團活動時間重疊！彰化花壇「送肉粽」延後舉行、公布送煞路線

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供

彰化縣花壇鄉中庄村原訂端午節連假前夕的6月7日晚間的「送肉粽」科儀，由於未公告送煞路線，且時間與國小社團活動時間重疊，引起地方關切。經鄉代翁啟祐及村長李樹林協調後，不僅儀式延到晚間10時舉行，並公開路線，將從竹子巷喪宅，經由內厝街直行過中山路、金墩街到海邊。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

據了解，這名亡者約60多歲男子，根據中庄村長李樹林在網路PO文表示，這起「送肉粽」科儀將在6月7日晚間9點至9點半舉行，中庄竹子街有送肉粽儀式，請村民盡量不要經過該處，以確保安全。

不過，因未公布煞路線，民眾擔心無法避開，加上預定舉辦科儀時間，花壇國小有社團發表展，家長擔心遇到送煞，除要求學校提前結束發表展外，也要求承辦的禮儀社能夠公布路線及延後送煞。

今天下午經鄉代翁啟祐及村長李樹林向禮儀社協調時，同意將科儀時間往後延到晚間10點舉行，至於路線仍堅持不公布，不過到今天晚上，突然公布路線，也就是將從竹子巷喪宅，經由內厝街直行過中山路、金墩街到海邊，完成儀式。

鄉代翁啟祐表示，目前「送肉粽」科儀其實都已經簡化，是用車載送，速度快，經過時，幾乎都不會被知道，因此民眾毋須恐慌，在公告路線盡量避開即可。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
在地方人士積極協調下，彰化縣花壇鄉中庄村6月7日晚間「送肉粽」儀式，不僅時間改為10點，並公開送煞路線。圖／取自網路
在地方人士積極協調下，彰化縣花壇鄉中庄村6月7日晚間「送肉粽」儀式，不僅時間改為10點，並公開送煞路線。圖／取自網路

住戶 送肉粽

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