彰基醫院第2座天橋明年6月完工 雙天橋通行更安全便利

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供

彰基醫學中心連接兒童醫院與新建中質子中心大樓42公尺長的空中走廊「旭光廊道」，預定明年初完工，另由醫療大樓連接教學研究大樓的天橋，明天也將開工，預定明年6月完成，屆時雙天橋將提供就醫民眾及附近居民通行更安全便利。

彰基指出，彰基前臨彰化市旭光路與博愛街路口，人流、車流量大，長期一直以來都是彰化市的交通事故熱點。2018年還曾發生行人由醫療大樓前往教學研究大樓等紅綠燈時，遭到路過車輛撞擊傷重不治，造成家庭的破碎。

彰基為維護用路人的安全及改善里民交通便利，20多年前，即規畫興建總院醫療大樓銜接教學研究大樓的天橋，卻一直無法如願，彰基總院長陳穆寬積極與相關單位協調，克服困難，並與地方取得共識後，終於獲得突破，訂明天動工， 天橋總長度71.3公尺，橋梁寬度6公尺，高度5.1公尺。

為確保施工期間，不致影響周邊交通，彰基表示，總院長陳穆寬要求施工期間依核准的交維計畫施做，需管制旭光路、博愛街各一線車道，並聘用了4位義交執行交通引導、大型機具利用夜間離峰時段進出，以確保車流順暢、保障人車安全。

至於，目前施工中，連接總院兒童醫院和預定年底完工的癌症質子醫療大樓的空中走廊「旭光廊道」，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，連接樓層為3樓及4樓，預定明年初可完工，除提供醫院內部聯通外，3樓處也有電梯供民眾與行人通行，可提升地面車流順暢度。

連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。記者劉明岩／攝影
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。記者劉明岩／攝影
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供
連接彰基醫學中心醫療大樓與教學研究大樓的天橋明天動工，全長71.3公尺。預定明年6月完工。示意圖／彰基提供

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