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物價上漲...臉書社團募集愛心粽兩天達標 還比去年多一成
「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團一連八年募集愛心粽，今送到彰化家扶中心二林服務處等六個社團和弱勢單位；社團版主林煌凱今表示，民生物資漲價，勸募難度越來越高，但今年募到數量比去年多近一成，且在兩天內達標，可見台灣最美的風景仍是人。
彰化家扶中心二林服務處收到2700顆愛心粽，是最大受惠團體，中心主任王震光從家扶和美兒童館提前到達二林服務處，感謝林煌凱及協力勸募的彰化翔威壇壇主洪茗權、副壇主黃昭霖，和彰化縣20夢想起飛創農市集發展協會會員。
林煌凱說，這三年物價飛漲，肉粽成本升高，募集愛心粽的難度也增加，幸好很多公益社團和善心民眾響應，兩天內募到4880個肉粽，比去年多400顆，他相當感動，已在臉書社團公告資訊，今天除了家扶，還送到華山基金會二林站、彰化縣慈暉愛心慈善會，和YMCA二林、芳苑、育英課照班。
彰化縣20夢想起飛創農市集發展協會執行長林雅婷表示，她曾是家扶扶助兒，坐在台下看捐贈物資典禮，現今「不是有很大成就，但願盡力幫助別人。」就像別人曾幫助她和家人。二林鎮長蔡詩傑肯定林雅婷的一番話，期勉弱勢民眾有朝一日也能手心向下回饋社會。
彰化家扶二林服務處今分送愛心粽給二林、大城、芳苑、埤頭、竹塘鄉鎮的全部受助家庭，合計270戶。家扶主任王震光贈送感謝狀和感謝旗，並表示，林凱煌八年送給家扶愛心粽達2萬3千顆，給受扶助家庭年年溫馨端午節。
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