粽子可以更好吃營養 彰化兩農會大推特色農產品包粽

彰化縣的田中鎮黑米、二林鎮紅薏仁都是特色農產品，兩鎮農會今天推廣使用特色農產品包粽，全程公開作法及食譜，黑米創意粽賽「遇見閨密蓮心粽」勇奪冠軍，二林鎮農會請營養師分析紅薏仁養生粽的營養成分，各有特色。

田中鎮農會委託一名青農契作嘉義農業試驗所技轉秈糯24號，有品種名稱和產銷履歷驗證，不同於市售黑米，今年首次舉辦黑米創意粽賽就是使用契作黑米，規定黑米、長糯米7：3調配作為粽子米食基底。

晉級決賽的7組選手按照自行設計食譜，加入水果、桂圓、玉米、花生或南瓜等食材，「遇見閨密蓮心粽」用樹薯皮與太白粉、桂花加水揉製成冰粽皮，包裹黑米、芋泥、蓮子，整體視覺與風味獨特得到冠軍。鎮農會總幹事張瑞欣說，競賽過程PO鎮農會官方臉書，民眾可參考包製黑米粽。

二林鎮農會設計紅薏仁與糯米3：7調配當粽子米食基底先炒香，再包裹爆香拌炒的豬肉、香菇、鷹嘴豆等食材後煮熟。紅薏仁養生粽的米食粒粒分明不黏牙，油膩感大減。二林基督教醫院營養師吳怡萱說，紅薏仁未去除麩皮，保留營養和較多膳食纖維，她建議食用肉粽可再搭配青菜更健康。