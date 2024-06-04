科技執法查獲台中印刷廠偷排廢氣 短繳8400萬空汙費

台中市環保局與台中地檢、環境部合作，科技執法發現大里工業區一家凹版印刷業者非法繞流偷排未經處理的含甲苯、二甲苯的廢氣，嚴重影響空品。環保局今公布，全案由台中地檢署偵結，公司負責人及從業人員等4人提起公訴，向法院求處沒收業者5年來短繳的空汙費犯罪所得共8400萬元。

中市環保局說明，經由空氣微型感測器、空品監測車監測及環保申報資料等大數據進行分析，發現這家公司鄰近微型感測器異常高值，且懷疑申報異常、排放管道異常等問題。

環保局報請台中地方檢察署偵辦，由台中地檢署、環境部環境管理署、法務部調查局航業調查處及內政部警政署保七總隊第三大隊及環保局合作調查。

環保局指出，經調查掌握此公司未依製程實際使用有機溶劑數量申報，蓄意短繳空汙費等違法情形，另運用無人飛行載具及紅外線氣體顯像儀等科技工具監控，發現廠房頂設置多處非法排放管道。

環保局指出，2022年7月19日啟動檢調警環聯合查緝行動，現場查獲業者以電子閥門控制躲避查緝，將含甲苯、二甲苯的揮發性有機物廢氣繞流排放，違反空氣汙染防制法第24條第2項規定，環保局依法裁處208萬元罰鍰並限期改善。

此外，查獲製程原物料使用量以多報少，短繳空氣汙染防制費，後續依查扣資料重新核算並追繳空汙費。

經台中地檢署檢察官何建寬偵結，以涉犯空汙防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪，將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空氣污染防制費的犯罪所得約8400餘萬元。

環保局長陳宏益表示，環保局將持續查核具揮發性有機物排放的廠家，精進稽查管制方式，為台中市民眾居住環境品質嚴格把關。