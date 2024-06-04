中市通勤月票今年估花4.3億 軌道運輸運量成長逾24％

台中市TPASS通勤月票實施一年，交通局初步統計，台中市境內在軌道運輸含捷運及台鐵，運量大幅成長逾24%，今年度台中TAPSS經費逾4億3840萬，市府今提出先行墊付中央補助款，部分議員質疑成效，但最後照案通過。

交通局指出，實施TPASS通勤月票後，以中部地區去年7月至12月與2022年同期比較，軌道運量成長逾24%；公共自行車成長11.3%，公路客運成長10.4%。

TPASS行政院通勤月票2024年票價補助計畫，台中市府配合款1億5940萬元，中央補助款2億7千多萬元先行墊付案，全年補助差額約4.3億元。

台中市議會交通地政委員會今審議市府提案，市府交通局提案，先行墊付中央補助款，藍綠議員先後質疑未完整提供資料，說明成效。

民進黨議員陳俞融表示，市府送來的資料僅幾張紙，就想要求委員會通過高達2億多的墊付款，她不能接受。

陳俞融表示，TPASS去年上路，台中市推出多個方案，但是實施已近一年，交通局遲未向議會提出說明，包括大眾運輸人次在實施前後比較，也沒有備妥數據，完整說明，她反對通過，也保留大會發言權。

國民黨議員楊大鋐表示，TPASS行政院補助各縣市通勤月票去年7月開始實施，至今將近1年，但交通局未將成效提出，市議會根本不清楚通勤月票實施後，台中市交通運輸量是否提升，他也反對通過墊付案，保留大會發言權。

中央補助款墊付案少見在委員會發生爭議，最後雖照案通過，但要求交通局7天內提送2023年7月到2024年3月期間TPASS通勤月票執行成果、運具轉乘效益及預算支出等詳細資料至委員會。