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清潔隊拆衣櫃掉出現金20萬、金鍊及股票 他歡喜找回母親遺物

中央社／ 台中4日電
清潔隊員在篩分焚化處理暫置區時，突然發現有現金從中掉落，發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金鍊、股票及存摺等物品。圖／取自台中市環保局官網
清潔隊員在篩分焚化處理暫置區時，突然發現有現金從中掉落，發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金鍊、股票及存摺等物品。圖／取自台中市環保局官網

台中市環保局北屯區清潔隊日前拆解大型家具時，在衣櫃夾層中發現現金20萬元及金鍊1條（市價約20萬元），隨即報警，尋獲失主，讓失主歡喜找回母親的遺物。

台中市環保局今天表示，日前預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解，可燃物進焚化爐，鐵件則回收處理。

蔡姓清潔隊員在篩分焚化處理暫置區時，突然發現有現金從中掉落，經仔細搜查後，發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金鍊、股票及存摺等物品。

由於物品金額龐大，擔心失主心急如焚，環保局立即與警方聯繫。警方透過存摺資訊查詢、環保局翻閱當日民眾登記本，逐一篩選名單；經篩選後再進行地毯式訪問，並與水湳派出所比對查詢資料確認失主為徐姓男子，即通知失主點交歸還。

徐姓男子表示，這些物品是母親3年前過世留下來的，其中有1條金飾項鍊，近期整理遺物時始終找不到，原來是放在衣櫃的夾層中。他特別感謝清潔隊幫忙，讓這條紀念性的金鍊可以傳承。

北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，今年拆解家具拾金不昧已有4件，累計現金25萬元、金鍊、存摺、地契等皆物歸原主，清潔隊員平時除維護環境市容外，也重視自身廉潔；將依清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則予以獎勵。

台中市環保局今天表示，日前預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解。圖／取自台中市環保局官網
台中市環保局今天表示，日前預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解。圖／取自台中市環保局官網

台中市環保局北屯區清潔隊日前拆解大型家具時，在衣櫃夾層中發現現金20萬元及金鍊1條，讓失主歡喜找回母親的遺物。圖／取自台中市環保局官網
台中市環保局北屯區清潔隊日前拆解大型家具時，在衣櫃夾層中發現現金20萬元及金鍊1條，讓失主歡喜找回母親的遺物。圖／取自台中市環保局官網

台中市 失主 環保局

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