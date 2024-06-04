「送肉粽」不公開路線強碰學生活動 彰化鄉民炸鍋…決定延後1小時

彰化縣花壇鄉中庄村長辦公室公告，端午節連假前夕的7日晚間9點至9點半將有一場「送肉粽」科儀，卻未公告送煞路線，地方人心惶惶，有家長抱怨學校當時有社團發表，擔心遇到送肉粽。經鄉代翁啟祐協調，喪家為避免困擾，仍不公布送煞路線，但同意法會晚1小時舉辦，也就是晚間10點開始。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

據了解，這名亡者約60多歲男子，根據中庄村長李樹林在網路PO文表示，這起「送肉粽」科儀將在7日晚間9點至9點半舉行，中庄竹子街有送肉粽儀式，請村民盡量不要經過該處，以確保安全。

不過，依據多數「送肉粽」科儀，一般都會公布送煞路線，以利民眾避開，但近來多起「送肉粽」送煞路線，常遭沿線居民抗議，已有多起都不公布路線，但也常引起民眾疑慮，擔心無從避開。

此外，一般都在10點或更晚舉行，影響的層面較小， 但花壇在端午節前的這起「送肉粽」科儀，送煞時間訂在晚間9點至9點半舉行，更讓民眾為之炸鍋，尤其當晚花壇國小有的社團發表展，家長擔心遇到送煞，除要求學校提前結束發表展外，也要求承辦的禮儀社能夠公布路線及延後送煞。

花壇鄉民代表翁啟祐接到很多鄉民陳情，下午與村長李樹林跟學校、禮儀社協調溝通，當天學生社團的結束時間會提早半小時，至於公布路線部分，因喪家及禮儀社仍堅持不公布，因此尊重喪家立場，但同意法會晚1小時，大概10點開始，各讓一步，可以避免家長與孩子們在返程途中遇到儀式隊伍。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

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