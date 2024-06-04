彰化味文創精品認證授證 12件入選精品亮相
2024彰化味文創精品認證徵選活動，共57家業者報名，商品總件數95件，其中文創商品類入選8件，視覺及包裝設計類4件，今天由縣長王惠美主持授證，預定年底建置彰化味文創品牌網站上，加強行銷力道，展現獨特的彰化味魅力。
入選文創商品類8件，分別是卡里善之樹有限公司的「扇型車庫百年紀念傘」，設計源自於彰化旅遊景點「扇型車庫」，傘面生動呈現火車的多樣風貌及扇型車庫的包容精神；寶豐香皂股份有限公司為彰化田中傳承75年老店，商品「帶一碗米皂回家」巧妙與當地米廠合作，為結合在地產業、永續議題的典範；恬事有限公司的「鹿港的一天香氛冷製皂」及「彰化的一天 空間香氛噴霧」，透過視覺與香氛氣味，營造一天時序的幸福想像，讓消費者能直覺性的連結在地印象。
白玥窯工作室之「田野香座系列」以彰化地理特色發想，並結合環保網狀紙材包裝；格瑋國際有限公司強調台灣文化為核心理念，商品「品竹花器」及「品竹調味罐」皆以竹為主題，結合瓷器材質，展現高品質工藝，極簡卻不凡；參先生工作室的「再生名片夾直式卡套組」，選用剩餘布料為主要材料，融合綠色環保理念。其中，恬事有限公司及格瑋國際有限公司獲得雙獎。
至於視覺及包裝設計類4件入選商品，包括華新橡膠工業股份有限公司「MOTEX鑽石型醫用口罩禮盒組」為100%可回收的環保口罩，設計融入彰化縣歷史文化，突顯輝煌和守護主題；花壇鄉農會「風華綻現禮盒」傳承當地茉莉花文化，打造安全無毒的茉莉花商品；員林食品有限公司「仙草甘茶12入禮盒」，凝聚著百年仙草的傳統與當代創新，以深邃的黑色包裝展現獨特且深邃的特質；宥森企業有限公司「台灣小吃刺繡美食襪四入禮盒組」以正宗台灣風味為核心，打破傳統單一包材，完美融合優雅設計與在地風格。
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