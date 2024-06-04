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大陸中止ECFA134項 中市府盤點這波台中大受影響

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大陸中止ECFA 134項產品，台中市長盧秀燕籲請中央儘速盤點，協助業者分散市場減少衝擊。 記者陳秋雲／攝影
大陸中止ECFA 134項產品，台中市長盧秀燕籲請中央儘速盤點，協助業者分散市場減少衝擊。 記者陳秋雲／攝影

中國大陸5月31日宣布，6月15日起對原產在台灣的潤滑油基礎油等134個產品，中止適用ECFA協定稅率，台中產業受影響。台中市長盧秀燕關切產業受影響情形，更籲請中央儘速盤點受影響產業，協助業者分散市場減少衝擊。

中國大陸繼去年12月丙烯等12項稅目進口產品中止關稅減讓後，6月又面臨第2批產品遭關稅，共134項。

市府經發局表示，台中是機密機械重鎮，產業又以出口為導向，中國大陸宣布中止關稅減讓項目，涵蓋風機、工具機暨零組件、車用零組件、自行車及其零組件等，台中產業大受影響。市府致電各大產業園區、重點產業聚落的廠商協進會，了解廠商狀況。

經發局指出，近年來工具機等產業，屢屢受到疫情、戰爭、地緣政治跟日幣貶值影響，加上ECFA取消關稅減讓，導致業者出口成本提高，產品競爭力相對疲軟，在中國的市占及獲利都再次遭壓縮。

烏日溪南工商協進會理事長盧崑榮說，機械業遭中日夾擊，中低階市場有大陸低價搶單、高階市場則受日圓貶值影響競爭力，生存空間遭壓縮，又逢ECFA中止關稅減讓，雪上加霜。建議政府提供資金補助或利率優惠，協助企業提升研發技術，逐步轉型分散市場。

潭雅神工業廠協會秘書長陳政鴻指出，這次ECFA中止關稅優惠，讓台廠出口成本比別人高，競爭力相對疲軟，建議政府應儘快與其他國家簽訂貿易協定，降低關稅，也希望政府能媒合產業跨業，期創造不同合作模式。

甲安埔廠協會理事長張庭維表示，協會成員規模不同，目前受到直接影響的情形仍待評估，長遠來看仍建議政府應積極發展新南向國家雙邊貿易，協助企業開拓新南向國家市場。

豐洲科技工業園區廠協會理事長劉栢勇、精科園區廠協會理事長林守堂均表示「影響有限」，但也有部分廠協會表示確實受到衝擊。

經發局說明，大陸中止ECFA關稅減讓，部分業者雖早已調整外銷比重，減少大陸市場依賴度，但長遠仍需透過拓展多元外銷市場、提升研發技術、媒合擴大內需等作法，創造不同合作模式，才能開發更多獲利模式與空間。市府將積極協助業者向中央政府發聲，期盼協助在地企業減緩出口衝擊。

ECFA 競爭力

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