中捷英雄頒獎 被砍3刀高中生缺席…父哽咽曝原因　

台中捷運日前發生隨機砍人事件，台中市長盧秀燕今天表揚見義勇為制止嫌犯的「中捷英雄」，並提供中捷終身免費搭乘獎勵。被砍3刀的呂姓高中生有受邀，但今天缺席，呂父今透過錄音哽咽曝原因表示，他們是受害者，不便參加今天的頒獎，也希望這個獎是最後一次，「我們不是希望有永遠免費搭乘的卡」，盼給全台中市民最安全的交通工具。

台中捷運上個月21日驚傳隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生三刀，王姓「短褲男」奪下凶嫌的刀後，凶嫌再拿另一把刀砍「長髮哥」，「長髮哥」臉被砍二刀仍浴血與凶嫌搏鬥時，「雨傘哥」拿雨傘誤戳「長髮哥」二下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊，眾人再合作終將凶嫌壓制在地，交由警方處理。

盧秀燕今天在市政會議表揚9名見義勇為制止嫌犯的「中捷英雄」，不但依貢獻度頒發協助破案獎金，並提供「中捷終身榮譽卡」中捷終身免費搭乘獎勵。其中，浴血與凶嫌搏鬥的「長髮哥」、奪刀的「短褲男」、「雨傘哥」、黑衣大叔等四人都獲頒2萬元破案獎金。

呂姓高中生當時身中3刀，分別為右肩12公分，右胸10公分，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，呂父對於愛子身中3刀、刀刀見骨，日前哽咽表示，「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了」；他不但設計捷運安全盾牌、棍，也呼籲中捷車廂內有具有防暴能力的「愛心爸爸」編制，為捷運織起安全網。