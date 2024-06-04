影／拍到黑熊獲頒5萬獎金 南勢部落黑熊巡守隊成立3個月成果

台中市和平區南勢部落去年底在林業及自然保育署台中分署見證下成立台中市PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，是台中地區第一個以泰雅族語命名的狩獵自主管理組織，今年2月組成黑熊巡守隊剛滿3個月，族人透過自行架設的紅外線自動相機拍攝到黑熊活動影像；台中分署今天到部落頒發棲地監測獎勵金5萬元。

林業保育署台中分署表示，經委託野聲環境生態有限公司團隊長期監測結果發現，南勢部落周邊有黑熊活動痕跡，民國110年透過紅外線自動相機也記錄到石虎，是全台少數黑熊與石虎共同生活棲地，今天在部落的協力守護下，又拍攝黑熊漫步林間的影像，台中分署頒發5萬元棲地監測獎勵金感謝族人為守護黑熊的付出。

台中分署指出，PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會長期與台中分署合作，共同執行埃及聖䴉等外來入侵種移除任務，也協助測試改良式獵具，號召族人成立黑熊巡守隊積極參與各項保育工作。

協會理事長管賢榮表示，協會運用族人傳統知識，在巡守路線上自行規劃紅外線自動相機架設點位，之前曾拍攝到野山羊、食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等多種動物，這次能在相機僅架設3個月即拍到台灣黑熊感到驚喜，也對協會的族人夥伴共同協力守護黑熊棲地感到驕傲。