影／人與天搶道 中橫便道路基坍工程人員趁雨歇搶修
中橫便道受連日山區大雨影響，上方落石和坍方，搶修進度受影響，今天山區雨勢稍停，工程人員進場搶修，將坍下的巨石填為流失的路基，預計本周五上午可搶通，恢復中橫便道通車。
公路局谷關工務段副段長饒哲銘今天到搶修現場表示，中橫便道19.8公里處，是0403花蓮大地震受損災點，又受到大雨沖刷影響，上方有大面積落石坍方，坍方量約400到500立方公尺，也造成20公尺的路基缺口。
他說目前搶修策略，用坍方下的巨石當擋土牆方式，回填路基缺口，路基恢復後再加強擋土牆，預計周五上午恢復通行。他說後續還有鋒面，提醒進入山區民眾注意人車安全。
公路局谷關工務段人員今天巡視中橫便道發現，仍有多處落石，其中19.8K因花蓮大地震時山崩造成路基受損，谷關工務段長張裕閔表示，目前仍在搶修，但山區下雨，落石不斷，為確保安全，施工人員需注意落石情形，搶修進度緩慢。
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