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遭酸誤傷友軍 中捷「雨傘哥」還原事發經過：驚恐錯打

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影／9名中捷英雄表揚 長髮哥等4人獲頒2萬元破案獎金

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚「中捷英雄」奪刀的「短褲男」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚「中捷英雄」奪刀的「短褲男」。記者陳秋雲／攝影

台中捷運日前發生旅客持刀傷人事件，台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚9名見義勇為制止嫌犯的「中捷英雄」，不但依貢獻度頒發協助破案獎金，並提供「中捷終身榮譽卡」中捷終身免費搭乘獎勵。其中，浴血與凶嫌搏鬥的「長髮哥」、奪刀的「短褲男」、「雨傘哥」、黑衣大叔等4人都獲頒2萬元破案獎金。

台中捷運上個月21日驚傳隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生三刀，王姓「短褲男」奪下凶嫌的刀後，凶嫌再拿另一把刀砍「長髮哥」，「長髮哥」臉被砍二刀仍浴血與凶嫌搏鬥時，「雨傘哥」拿雨傘誤戳「長髮哥」二下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊，眾人再合作終將凶嫌壓制在地，交由警方處理。

台中市政府盤點出17名「中捷英雄」，14人為本國籍，另3人是外籍乘客。其中10人願意公開接受表揚，今天有9人在市政會議上接受市長盧秀燕頒獎表揚獎勵，感謝他們為這座城市的付出。

市府說明，市政會議接受表揚的9名中捷事件英雄，事蹟與破案獎金如下：

1、許姓長髮男，2萬元破案獎金，案發時手無寸鐵於車廂內奮身與洪嫌搏鬥奪刀，縱使負傷仍抱住洪嫌，避免其他乘客遭受危害。

2、王姓短褲男，2萬元破案獎金，60多歲仍充滿勇氣，與許男共同和洪嫌搏鬥奪刀，且於洪嫌遭眾人制伏時，迅速上前持刀背敲打洪嫌手臂，避免繼續持刀形成威脅。

3、賴姓雨傘哥，2萬元破案獎金，案發當下，願意勇敢上前，積極持雨傘協助制伏洪嫌。

4、蕭姓黑衣大叔，2萬元破案獎金，蕭男與妻子在場，見犯嫌掙脫許男及王男控制後繼續行兇時，不畏危險奮勇上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊。

5、劉姓黑衣大姐，8000元破案獎金，現場見洪嫌遭蕭男推壓至車門邊之際，迅速上前協助壓制並取下刀械，避免傷害情事持續擴大。

6、藍衣女凱莉（外籍女性），8000元破案獎金，於現場見洪嫌遭蕭男推壓至車門邊之際，迅速上前協助壓制，避免傷害情事持續擴大。

7、黃姓攝影者，5000元破案獎金，於案發時在車廂內拍攝過程上網及協助警戒，以利警方偵辦案件。

8、高姓粉紅衣大姐 ，5000元破案獎金，案發時協助現場警戒，以利後續警方到場，快速逮捕洪嫌。

9、劉姓粉衣女士 ，5000元破案獎金，案發時協助現場警戒，以利後續警方到場，快速逮捕洪嫌。

台中捷運日前發生旅客持刀傷人事件，台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚9名見義勇為制止嫌犯的「中捷英雄」。記者陳秋雲／攝影
台中捷運日前發生旅客持刀傷人事件，台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚9名見義勇為制止嫌犯的「中捷英雄」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天在市政會議表揚「中捷英雄」黑衣大叔（右），左為賴姓雨傘哥。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天在市政會議表揚「中捷英雄」黑衣大叔（右），左為賴姓雨傘哥。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚「中捷英雄」長髮男。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議表揚「中捷英雄」長髮男。記者陳秋雲／攝影

台中捷運 短褲 雨傘

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