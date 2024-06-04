影／中捷纏鬥1分鐘「度秒如年」 長髮哥的勇氣來自動畫「芙莉蓮」

中捷5月21日發生隨機砍人事件，長髮哥與洪嫌纏鬥約1分鐘，其他見義勇為的民眾認為這1分鐘非常重要，讓洪男無法去傷害其他乘客。長髮哥今說，當時他很也害怕，但腦海中浮現動漫《葬送的芙莉蓮》中最打動他的話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，當下他雖鮮血滿臉，但在害怕中仍鼓足勇氣，「做該做的事！」短褲男與長髮哥都坦言，「說不害怕是騙人的」。

長髮哥今天到市府接受表揚，很多人發現他的球鞋上有血跡，他說，這是中捷事件當天所穿的鞋，他想血跡擦不掉就沒處理了，但「鞋子好穿就繼續穿了」。

英雄們今天一起接受表揚，提到洪男殺紅了眼，第一時間根本壓制不了，眾人不約而同說，長髮哥當時與洪男纏鬥約1分鐘，是減少乘客傷亡的關鍵。

長髮哥說，其實他當時又怕又緊張，與洪姓男子扭打那1分鐘「度秒如年」，心中忽然想著動漫《葬送的芙莉蓮》中，最打動他的一句話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，讓他鼓起勇氣，抱著洪男不放。

動畫《葬送的芙莉蓮》，去年上架不少人追劇，劇情圍繞在精靈「芙莉蓮」身上，與其他勇者打倒大魔王後，相約50年後一起觀看流星雨，劇中創造出不少金句，線上熱潮還在延燒。「欣梅爾說的理論」是動漫中的情節，成為日本熱詞，不少人認為只要跟隨欣梅爾的指引，講出「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，可安穩人心，心無旁鶩的前進。

長髮哥說，這句話給他很大的勇氣，他想著如果放手很多人會受害，於是有車上扭打的那1分鐘，雖然後怕、但不後悔。

他說，其實不在乎臉上的傷疤，他的女友也說沒關係，但他的母親很心疼，所以決定讓贊助的醫美集體清創後再重新縫合，以安媽媽的心。

長髮哥透露，洪男的父母曾連絡，要到醫院探望，但因還沒準備好而婉拒了，他認為洪男已成年，應該為自己的事負責，不能累及父母，他也會向洪男提民事訴訟。

短褲男奪下洪男的刀子，他說，看到長髮哥與洪男抱在一起，他上前一時分不清楚誰是加害人，直到與長髮哥「確認過眼神」，且長髮哥血流滿面，他突然看到洪男手上的刀子，就快步過去，壓到刀柄與刀背 ，3秒鐘內解決。他說，搶起來很順手，當下很害怕，想著「不擋後面會遭殃」，練過一點點空手道，自然反應。