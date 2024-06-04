無照男要撫養老母及罹腦瘤弟 免扣薪還獲5千慰問金
彰化縣鹿港鎮從事保全的高姓男子，因無照駕駛等原因遭處罰2萬餘元，逾期未繳納被移送行政執行署彰化分署。高男陳情需要扶養年邁母親及罹患腦瘤的弟弟，生活困頓，彰化分署查明屬實，除撤銷扣薪命令，彰化分署長郭景銘還在端午節前夕至高男住處訪視，代表愛心社致贈5千元表達關心，同時准予分期繳納。
行政執行署彰化分署指出，57歲高姓男子自幼因高度近視，導致眼睛視網膜剝離及黃斑部病變成為弱視，為第二類身心障礙者，以致無法參加機車駕駛執照考試，但又迫於生活必須騎機車工作，卻被查獲裁處罰鍰。
彰化分署表示，高男目前與行動不便的母親及腦癌的弟弟同住，3人生計全仰賴他一人擔任大夜班保全的薪資來支應，還須償還弟弟開刀的醫療費貸款20萬餘元，生活相當窘迫。
彰化分署表示，分署長郭景銘獲知高男的困境後，隨即指示轉介彰化縣政府社會處及龍華慈惠堂等社福機構，提供協助，並在端午節前夕，前往他的住處訪視並致贈慰問金，同時給予寬緩執行助他度過難關。高男除表示感謝外，也承諾一定會按期繳納分期的金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言