無照男要撫養老母及罹腦瘤弟 免扣薪還獲5千慰問金

彰化縣鹿港鎮從事保全的高姓男子，因無照駕駛等原因遭處罰2萬餘元，逾期未繳納被移送行政執行署彰化分署。高男陳情需要扶養年邁母親及罹患腦瘤的弟弟，生活困頓，彰化分署查明屬實，除撤銷扣薪命令，彰化分署長郭景銘還在端午節前夕至高男住處訪視，代表愛心社致贈5千元表達關心，同時准予分期繳納。

行政執行署彰化分署指出，57歲高姓男子自幼因高度近視，導致眼睛視網膜剝離及黃斑部病變成為弱視，為第二類身心障礙者，以致無法參加機車駕駛執照考試，但又迫於生活必須騎機車工作，卻被查獲裁處罰鍰。

彰化分署表示，高男目前與行動不便的母親及腦癌的弟弟同住，3人生計全仰賴他一人擔任大夜班保全的薪資來支應，還須償還弟弟開刀的醫療費貸款20萬餘元，生活相當窘迫。