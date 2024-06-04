大葉大學學府路將設人行道 6月中開工
通往大葉大學的學府路及週邊道路常發生事故，彰化縣政府爭取前瞻計畫將改善3處路口、新設人行道等，預計6月中開工，工期4個月，盼完工後提升交通安全。
彰化縣政府今天發布新聞稿，縣長王惠美昨天前往大村鄉大葉大學及員林市山腳路三段等處視察改善道路情形。
大葉大學校長方文昌指出，因學生普遍騎車上下學，常在學校週邊路口發生人車碰撞等意外事故，期望透過道路改善降低車禍率，學校也會鼓勵學生盡量搭乘大眾交通工具。
王惠美表示，學校反映學府路及附近路口路面老舊、車禍頻繁，縣府爭取前瞻計畫新台幣2950萬元，縣府也投入520萬元，將在學府路新設人行道770公尺，改善3處路口，人孔蓋下地40處，以及強化路側防護措施等，6月中開工，工期4個月。
大葉大學週邊山腳路的中正東路至學府路段，總長750公尺、寬10公尺，也將同步檢討14處路口標線號誌，人孔蓋下地12處，預計7月開工，工期1個月。
此外，王惠美表示，員林市山腳路三段、崙雅巷、東彰路八及九段皆為員林重要道路，民眾反映路面老舊破損、凹凸不平，縣府將投入養護經費約1850萬元辦理路面改善，檢討17處路口標線號誌，28處人孔蓋下地，7月開工，工期1個月。
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