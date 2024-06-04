影／中捷「雨傘哥」遭酸誤傷友軍？本尊還原：驚恐錯打

台中捷運日前發生旅客持刀傷人事件，市府今表揚見9名義勇為制止嫌犯「中捷英雄」，不但頒發協助破案獎金，並提供中捷終身免費搭乘獎勵。「雨傘哥」賴姓男乘客事後遭酸誤傷友軍、打錯人，他今還原現場表示，當下他並不是認錯人，而是只想擋掉刀，只是太驚恐，沒有打到刀，反而戳到人，他一直被酸，就是戳到人，「當時狀況很驚恐，不是我勇氣，是很驚恐，大家都想要幫忙」。他為了生活，雖心中有陰影，隔天還是有搭捷運。

許姓「長髮哥」說，「雨傘哥」戳到他，他覺得滿好笑的，當時只有他一人，他覺得很害怕，還好「雨傘哥」來幫助他，他很高興；他很感激雨傘哥，希望網友不要再酸，不要太激動。

台中捷運上個月21日驚傳隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生3刀，王姓「短褲男」奪下凶嫌的刀後，凶嫌再拿刀砍長髮哥，長髮哥與凶嫌搏鬥時，雨傘哥戳長髮哥2下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊。

台中市政府盤點出17名「中捷英雄」，14人為本國籍，另3人是外籍乘客。其中10人願意公開接受表揚，今天有9人在市政會議上接受市長盧秀燕頒獎表揚獎勵，感謝他們為這座城市的付出。