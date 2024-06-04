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報你知！端午節彰化縣有7鄉鎮市停止清運垃圾

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供

端午節3天連假，彰化縣環保局公布垃圾清運時間， 其中8日逢周六全縣正常收運、9日全縣未收運，10日端午節則有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。

環保局提醒民眾，歡慶端午節，應景食物請確實分類，例如肉粽的粽葉屬於一般垃圾，吃剩的肉粽以及桃、李芒果荔枝等水果類的果皮、果核歸類為廚餘。請確實將垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。

環保局並請民眾，務必配合清潔隊連假休假期間將垃圾打包，並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。若經查獲棄置垃圾行為，最高可罰6000元，請民眾勿心存僥倖，破壞環境又傷了荷包。

民眾在端午節多會拜拜，環保署提醒若燒金紙及香，一定要把燒過化成香灰灰燼妥善分類處理，棄置前將把香灰淋濕成稠狀，再單一分類不能跟家用垃圾混放，做好分類交給清潔隊員，另外也千萬別倒進水溝既汙染水源也可能引發燒毀附掛在水溝旁的地下電纜管線。

環保局呼籲民眾配合端午節各鄉鎮市垃圾清運時間，相關資訊可透過各公所網站或臉書查詢。

彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供
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彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局公告端午節垃圾清運時間，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等7鄉鎮市未清運，其餘鄉鎮市正常清運。圖／彰化縣環保局提供

廚餘 環保局 端午節

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