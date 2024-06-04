影／亞太無人機俱樂部在豐原設場 盼打造全台最大飛行場域

無人機市場大，亞太國際無人機俱樂部去年向民航局申請在豐原公老坪山區設飛行場核准，台中市消防局上月開始安排消防隊員到該場訓練無人機操作，希望將無人機運用在救災救難任務，工研院也曾派人到此訓練，該俱樂部昨下午安排民代和台中市府局處首長參觀，希望將此場打造成全台最大無人機飛行場域。

亞太國際無人機俱樂部共同創辦人張益壽表示，該俱樂部在豐原公老坪山區設置的場域有12公頃，腹地和空域大，有台地、山坡與河道等地形可供學員訓練無人機，場地封閉性，也可確保訓練過程安全；該場去年4月向民航局申請設置核准，每3個月要再送審一次，審查嚴格。

台中市消防局上月開始安排消防隊員到此飛行場，訓練無人機操作，希望運用在更多救災救難任務，迅速確實掌握災區最新狀況，工研院也曾派人到此訓練操作；多位消防隊員昨天下午在此場訓練，以穩定操作無人機為主要項目。

台中市議員張瀞分昨下午邀議員陳政顯、李文傑、吳振嘉、中市消防局長孫福佑、水利局長范世億、議會秘書長彭乾銘、中市警局督察長林逢泉等人到場參觀，並體驗無人機操作手感。

張益壽表示，無人機在俄烏戰爭、以哈戰爭中曾出現，在國內可運用在治安犯罪打罪和防治，地震、火災和颱風災情也可傳回現場即時影像，無人機在水利工程與農、產業發展都已有運用。