「只會寫1的昆蟲」爆發季被盜抓 居民加強巡邏「嘜擱抓」
5月下旬到7月上旬是獨角仙爆發季，各地光臘樹群常見到獨角仙，彰化縣獨角仙生態活動還沒登場，已有很多獨角仙被抓，大多是有雙叉觭角的公蟲，因不是保育類昆蟲，周邊居民有的低調，有的加強巡邏和宣導。
彰化縣獨角仙生態活動今年由社頭鄉公所主辦，預定6月29日在清水岩生態展示中心開幕，接下來兩個月的每個周休二日都有生態導覽解說、生態文創DIY等活動。
幕後推手參山國家風景區管理處，處長曹忠猷說，八卦山脈有光臘樹、青剛櫟等樹木的地方就有獨角仙，今年在社頭鄉舉辦活動，明年將串連彰化北端芬園鄉至南端二水鄉，八卦山脈沿線鄉鎮都有獨角仙生態活動。
活動還沒開始，溪湖鎮、二林鎮沿著東螺溪畔，獨角仙早在5月中旬蛻皮羽化成蟲，不少民眾利用獨角仙趨光性的特性，夜間拿手電筒甚至手機吸引獨角仙靠近就擒，樹上數隻獨角仙一夕消失，失蹤多半是外型雄糾糾被稱為「鐵甲武士」的公蟲。
彰化縣環境教育講師謝文猷今表示，獨角仙吸食樹汁是上、下一直線的移動，被戲稱為「只會寫1的昆蟲」，外形好看，常遭民眾抓回家給孩子玩，或抓公、母飼養繁殖，寵物店雖販售餵養獨角仙的果凍，殊不知樹汁含有人工無法製造的養分，獨角仙只吸含糖食物長期缺乏天然營養，存活率不高。
東螺溪沿岸白天有湖埔社區大學環境志工加強巡守，夜間只能靠日常宣導「嘜擱抓」，及對獨角仙較密集區域保密。溪湖鎮媽厝社區有40多棵光臘樹群，今年5月15日已有獨角仙羽化，因光臘樹附近有棒壘球場，夜晚大放光明，獨角仙往明亮處飛去；社區理事長王義欽說，不對外透露媽厝秘境的獨角仙活動高峰期，使獨角仙得到很好保護。
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