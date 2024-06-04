影／中橫便道受降雨落石影響 本月7日才能搶通
山區降雨不斷，中橫便道谷關至德基段也受降影響，持續落石，為確保施工人員安全，公路局谷關工務段表示，中橫便道19.8公里約20公尺路基曾在大地震時被打壞，搶修過程最近上方一直有落石，搶修進展緩慢，中橫便道預計本月7日搶通，呼籲用路人注意通車時間和行車安全。
公路局谷關工務段人員今天巡視中橫便道發現，仍有多處落石，其中19.8K因花蓮大地震時山崩造成路基受損，谷關工務段長張裕閔表示，目前仍在搶修，但山區下雨，落石不斷，為確保安全，施工人員需注意落石情形，搶修進度緩慢。
中橫便道19.8K在0403花蓮地震時受損，搶修人員以現地石材疊砌路基恢復通行，最近山區大雨，又引起落石和崩坍，為確保工作人員安全，谷關工務段視天候穩定加速施工。
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