彰化溪湖果菜市場 下「磁磚雨」待修

彰化縣溪湖鎮果菜市場建築物超過20年沒修繕，外牆下起「磁磚雨」，不僅難看又有安全疑慮。鎮公所去年在農業部前部長陳吉仲視察後，獲得3800萬元整修補助經費，第一期工程已上網招標。鎮公所表示，如果發包順利，希望3個月內為果菜市場辦公廳舍「拉皮」，改善「磁磚雨」狀況。

溪湖鎮果菜市場日交易量平均200噸，屬於彰化縣最大、也是全國指標性的蔬果集散中心。除了農曆春節，幾乎每日交易都沒閒置空檔，溪湖鎮果菜市場超過20年沒整修，辦公室外牆磁磚經常脫落，幸未砸到人，農民交易場的鐵皮屋頂逢雨必漏，都將納入修繕。

溪湖鎮公所表示，中央補助整修工程分二期，第一期1800萬元，主要為果菜市場辦公路廳舍外牆換貼磁磚，第二期工程2000萬元，整修交易場鐵皮屋頂、修補交易場地板；首期工程已上網招標，若順利，本月中旬將與得標廠商討論施工細項。

溪湖鎮果菜市場二期工程將視一期工程進度，並調整市場作業動線來規畫。鎮公所預計二期工程11月完工，改善更好的交易環境。