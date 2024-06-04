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新聞眼／收費恐影響推綠色運具 充電費率宜審慎把關

聯合報／ 本報記者洪敬浤
台中市修改規定，明年起電動車在公有車格充電、停車都將收費。記者洪敬浤／攝影
台中市修改規定，明年起電動車在公有車格充電、停車都將收費。記者洪敬浤／攝影

台中市推動低碳城市，提供電動車免費停車優惠，成為最友善電動車的城市之一，隨著電車數量增加，衍生出占用車格、搶充電槍等亂象，中市府修改停車收費規定送審初步通過，明年元旦起，電動車充電、停車都開始收費。使用者付費天經地義，如何兼顧推動綠色運具？審慎把關充電費率是關鍵。

台中市目前有406處慢充公有充電車格，目前充電不收電費，另有4處收費的快充車格；隨著電動車數量成長，每年電費支出看漲，以去年為例全年支出2000多萬元。中市府已爭取補助，將再增設387處公有慢充車格，若電動車充電仍免費，未來電費支出將翻倍成長。

台中市交通局修正停車收費規定，昨天在議會法規委員會審議通過，未來送大會三讀通過機會高；根據市府規畫，明年元旦起，電動車充電、停車都將開始收費，電費以每度計算，最高不得超過20元，停車第1小時免費，隨後依核定費率收費。

換句話說，明年起，原本電動車免費停車的小確幸，幾乎將消失。以台中市為例，電動車設籍車牌數已超過8500多輛，停車明年起不再全面免費，只優惠第1小時，後續照常收費；停車費日積月累也不是小錢。

對電動車主而言，負擔更大的是電費。以目前國內電價，白天每度9元、晚上每度2.5元，中市府制訂的每度收費上限20元並不低，未來公有停車場委外業者的充電收費標準應送備查，收費太低會虧本、收費太高車主不埋單，中市府應拿捏把關。

不可諱言，電動車仍屬高單價商品，中市有101萬輛登記油車，電車占比不到1%，國內陸續出現低於百萬的電車商品，未來有更多普及機會；國內空汙移動汙染源占比高，電車占比提高，對空汙改善有助益。當電車充電、停車收費成趨勢，如何繼續提高綠色運具比率？成為中市府不可推卸的責任。

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