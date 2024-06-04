電動車充電、停車收費 台中跟進

台中市原本提供電動車免費停車、充電等友善措施，不過中市交通局送審公有停車場收費條例修正草案，昨通過議會委員會審議，近日送大會三讀，過關機會高。根據該草案，明年元旦起，電動車停車不再免費，優惠僅限第1小時，充電也將收費，每度最高20元。

桃園市交通局停管科表示，桃園市電動車6004輛，公有充電車位422格，年底將再增400樁，電動車停車費、充電費收費標準，由得標業者擬定備查後實施，充電費每度7至15元；隨著電動車更普及，近期將制定合理的充電收費上限。

台中市電動車總數8500多輛，充電樁慢充406支、快充4支，原本公有停車格可免費停車，慢充充電不收費，但衍生占用車格、搶充電槍等亂象，中市府先把充電車格改為累進費率，再修改停車收費規定送審。

修正草案去年已送中市議會審議，但未提供電動車停車優惠遭退回，昨天捲土重來。原本交通局未提出具體收費標準，法規會召集人、民進黨議員陳俞融與副召集人、國民黨議員李中反對「空白授權」，交通局趕緊補列收費標準才過關。

根據修正規定，台中市電動車停車明年不再全面免費，不管任何類型車格第1小時都免費，第2小時依核定費率收費；充電收費以各充電樁費率為準，業者要將每度收費送交通局備查，最高上限每度20元。

交通局長葉昭甫說，六都電動車停車費僅台中沒收費，充電費各都收費方式不同，北市是充電每小時加收10元，新北則未訂標準；快充與慢充設備費差10倍，因此授權各停車場制定費率。

桃園市議員陳韋曄說，桃園公有充電車位不足，與電動車數量相比，不及雙北，應積極增設，並鼓勵民間加入，停車費率要與雙北同步，展現推動低碳運輸決心。

廖姓電車車主說，桃園公有充電樁太少，停車也沒免費，對電車駕駛不友善。家住楊梅的特斯拉車主說，從自家接線到路邊為愛車充電，竟被檢舉，生氣又無奈。

特斯拉車主Peter說，桃園公有充電樁不普及，民間充電樁每度11、12元，30分鐘喝杯咖啡就充飽電，政府要推動公有充電樁，應提供稅收等誘因，讓民間業者投入才會賺錢。從事金融業的羅姓男子說，他贊成公有充電車格收電費，但不贊成再加收停車費，如電費、停車費都收，跟坊間車商的快速充電樁收費差不多，就不會選擇公有車格充電停車了。

陳姓女子說，她家的特斯拉每月電費約2000元，電車充電費不低，使用者付費是應該的，應維持停車優惠。