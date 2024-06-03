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舊衣別當垃圾丟 彰化7月起納入檢查重點

中央社／ 彰化3日電

彰化縣7月起將舊衣等紡織品類納入焚化廠進場破袋檢查重點項目，縣府為宣導舊衣回收，近日舉辦兌換活動，回收舊衣量多達13.5萬餘件，約37公噸舊衣。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，紡織類廢棄物產生量逐年提升，彰化縣每年舊衣回收總量約4000公噸，民眾可交付清潔隊資源回收車、舊衣回收箱以及服飾販賣業者逆向回收，二手衣物及家居紡織物品回收分撿後，殘餘項目會進入機械分選後做能源回收。

為落實回收政策並降低進溪州焚化廠垃圾量，彰化縣7月起將舊衣等紡織品類納入焚化廠進場破袋檢查的重點項目，並同步宣導把棉被、枕頭、絨毛娃娃等家居紡織物品另行打包，交付資源回收車。

環保局表示，今年度在轄內大型量販店舉行舊衣兌換活動外，更結合各鄉鎮市公所擴大活動規模，民眾踴躍參與，其中溪湖鎮、田中鎮及埔心鄉回收舊衣達8000件以上，溪湖鎮延長兌換活動至6月7日。

環保局呼籲，民眾丟棄舊衣物時，也應檢視自己消費習慣，在「需要」與「想要」中抉擇，避免過度消費，從源頭減量減廢，落實「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」的永續發展指標，減緩環境危機。

永續 環保局

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