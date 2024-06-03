常遭久占！南投路邊停車收費上路 停車場詢問爆表

南投縣過去路邊停車不收費，路邊停車格常遭久占，政府委外路外或立體停車場、民營停車場則乏人問津，但隨路邊停車收費實施上路，月租、計次型車位炙手可熱，就算停車月費從1300至2000元不等，詢問度仍高，鹹魚翻身也樂壞業者。

過去路邊停車不收費，造成縣內公有停車格常遭久占，衍生違停、塞車等交通亂象，縣府串連地方公所加速推動路邊停車收費，南投市已在今年3月上路，埔里也於本月起試辦不收費，預計7月起收費，草屯則將在本月24日起開始試營運。

而因路邊停車收費每小時20元，收費時段自上午8時至晚上8時，若停1整天須繳12小時共240元，每天停放費用恐上看7200元，對一般家庭是不小開銷，過去乏人問津的政府委外立體或路外停車場及民營停車場等，因此鹹魚大翻身。

埔里仁愛路公有立體停車場早年因使用率太低，遭譏是「蚊子館」，還被中央列管，近年祭出月租型車格1200元、年租享優惠1萬元後，連年成功滿租；南投市路外停車場月租1000元，雖僅釋出4成車格，仍是有一堆人排隊抽籤等候補。

民營停車場同樣受惠，商圈或行政辦公區域周邊部分計次型停車場調漲，從過去每次30元提高到50元；住宅區附近仍以月租型車格詢問度高，並視場內能否遮風、擋雨等設施，月租價格從1300元至2000元不等，行情看俏也樂壞業者。