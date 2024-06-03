雨害得？彰化列冊老榕莫名斷枝 黑冠麻鷺一家「一死一傷」

全台昨陰雨連綿，彰化縣政府列冊保護的溪湖鎮中竹里老榕，昨深夜忽然斷枝掉在相鄰道路，幸好沒人車路過未釀傷害，鎮公所今通報縣政府，要求指派樹醫生到場勘驗斷枝原因，預防老樹因病無預驚傾倒造成災害。

溪湖鎮中竹里社區活動中心對面的老榕，推估樹齡144年，2022年被縣政府公告列為彰化縣受保護樹木，符合森林法列管標準不能破壞。

湖埔社區大學執行長林淑玲今表示，老榕昨晚11點多忽然斷枝，斷枝處的樹枝粗約一人環抱，斷裂後的樹枝掉落旁邊道路，壓垮老榕與道路之間的護欄，當時夜深沒人車通行，否則後果不堪設想。

林淑玲說，老榕樹上有一窩疑似黑冠麻鷺育雛，樹枝斷裂落地時親鳥可能緊急飛離，鳥巢隨樹枝掉下，被其它直徑20公分至30公分的枝椏壓住，樹枝壓死一隻幼鳥，另一隻幼鳥可能飽受驚嚇呆在現場，鎮公所人員據報趕到後鋸斷樹枝，那隻幼鳥呆呆看著人類忙來忙去，竟沒逃跑，鎮公所人員拿布包住幼鳥放入紙箱送醫。