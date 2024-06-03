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彰化兩畜牧場雞蛋藥物殘留被罰3萬 4月10日複驗已合格

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「永勝蛋行」販售的「雞蛋」，檢出「乃卡巴精」殘留0.009ppm。圖／食藥署提供
彰化縣「永勝蛋行」販售的「雞蛋」，檢出「乃卡巴精」殘留0.009ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布彰化縣兩家畜牧場雞蛋抽驗結果2件不符動物用藥殘留標準規定，彰化縣衛生局表示，這兩案雞蛋總計下架回收1406顆，均已報廢銷毀，並在今年4月10日到畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

衛福部「113年3至4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，彰化縣瑞成畜牧場「雞蛋（紅）」檢出氟甲磺氯黴素（Florfenicol）0.01ppm、永裕畜牧場「雞蛋」則檢出乃卡巴精（Nicarbazin）0.009ppm，皆為不得檢出的用藥殘留，各遭裁處3萬元。

彰化縣衛生局表示，今年3月份執行本次市售雞蛋抽驗時，抽驗結果2件不符動物用藥殘留標準規定，均移請彰化縣政府農業處辦理，農業處表示，這兩家分別驗出藥物殘留案，已在4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

有關藥物殘留部分，彰化縣動物防治所表示，已在4月8日進行移動管制，4月9日採樣複檢送驗，4月10日結果為陰性並解除移動管制，因有被衛生單位檢出藥物殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元。

牧場 雞蛋

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