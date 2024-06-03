快訊

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少了蜜蜂不行 南投魚池鄉自力買蜂授粉 提高絲瓜結果率

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影

日月潭頭社活盆地的絲瓜生產，是全國海拔最高的絲瓜生產專區，占地約44公頃，產量是全國的一半；魚池鄉公所面對農民反映蜜蜂數量逐年減少，已嚴重影響絲瓜的結果率，因此需要蜜蜂的幫助，啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買並重新裝載授粉蜜蜂後，今天分發至各絲瓜產銷班使用，以確保絲瓜花期的授粉。

魚池鄉農會表示，當全球氣候變遷造成蜜蜂數量減少後，許多農作果樹只開花不結果，加上瓜類花粉較黏稠，風媒授粉率低，對絲瓜農作造成了影響，因而啟動頭社武登地區絲瓜花期授粉計畫，已取得5位頭社武登地區絲瓜產銷班班長的合作，農友們表示，藉助蜜蜂的幫助，可確保絲瓜花期的授粉，增加絲瓜的授粉成功率，達到更好的收成，也可改善絲瓜的產量和品質。

鄉長劉啟帆指出，頭社為全國最高海拔絲瓜生產專區，夏季產量占全國之最，但因瓜類花粉粒黏重，不易靠風傳播，需藉助蜜蜂媒介授粉，才有高結果率及良好果型。使得蜜蜂在絲瓜的授粉過程中有著關鍵作用，有助於花粉的傳播和花朵的受精，提高絲瓜的結實率和果實品質，進而增加產量。

農會理事長劉啟行說，經統計頭社武登地區共有5個蔬菜產銷班，初期先回收25箱的實木蜂箱，計畫通過補助方式，購買授粉蜂供絲瓜產銷班使用，今天重新裝載授粉蜜蜂後，陸續分發至各絲瓜產銷班，再由各班長將這些蜜蜂均勻放置在生產區域，以增加絲瓜田中的授粉蜂密度，提高結果率，也同時加強宣導農民在授粉期間，盡量避免使用對蜜蜂有害的藥劑。

魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影
魚池鄉啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買授粉蜜蜂後，分發至各絲瓜產銷班使用。記者黑中亮／攝影

蜜蜂 農會 農民

延伸閱讀

影／成千上萬紫斑蝶過境南投埔里 居民驚奇

影／「全台最爛的路」南投89線坍方 土石流斷交通

木製蜂箱價高！台南養蜂人改裝「賣場整理箱」成本低引熱議

暖化殺死蜜蜂 研究：蜂窩太熱難養育下一代

相關新聞

少了蜜蜂不行 南投魚池鄉自力買蜂授粉 提高絲瓜結果率

日月潭頭社活盆地的絲瓜生產，是全國海拔最高的絲瓜生產專區，占地約44公頃，產量是全國的一半；魚池鄉公所面對農民反映蜜蜂數...

影／成千上萬紫斑蝶過境南投埔里 居民驚奇

紫斑蝶每年5月中旬至6月會出現「二次遷移」，過境新竹、苗栗、彰化、台中等地。沒想到，南投埔里大坪頂地區近期也見成千上萬的...

人行道也缺 更別提自行車道

人本交通、低碳運具意識提升，但國內主要交通工具仍為汽機車，在行人路權高漲的現在，自行車成最弱勢。專家表示，許多地區連人行...

自行車族死傷增 爭取設專用道

各地推動低碳運輸，大量增設公共自行車站，自行車死傷事故也明顯增加，台中市去年死傷數比前年大增6成，桃園市今年1到3月車禍...

「光合知間」創造美術園道商圈 台中五權一街新藝文聚落

滿足想開課程或想找個地方開會小聚，卻又不想太制式的需求，「光合知間」2日開幕。執行長姚旭展期許，這個因應湧脈文化所誕生的...

一片黑！台中梧棲晚間3200餘戶突停電 台電揭原因：已恢復供電

台中市梧棲、后里地區一帶今晚6時許突然停電，梧棲影響戶數有3200餘戶，后里則有30多戶，所幸經台電將故障排除，7時許已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。