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少了蜜蜂不行 南投魚池鄉自力買蜂授粉 提高絲瓜結果率
日月潭頭社活盆地的絲瓜生產，是全國海拔最高的絲瓜生產專區，占地約44公頃，產量是全國的一半；魚池鄉公所面對農民反映蜜蜂數量逐年減少，已嚴重影響絲瓜的結果率，因此需要蜜蜂的幫助，啟動絲瓜花期授粉計畫，回收25箱實木蜂箱，購買並重新裝載授粉蜜蜂後，今天分發至各絲瓜產銷班使用，以確保絲瓜花期的授粉。
魚池鄉農會表示，當全球氣候變遷造成蜜蜂數量減少後，許多農作果樹只開花不結果，加上瓜類花粉較黏稠，風媒授粉率低，對絲瓜農作造成了影響，因而啟動頭社武登地區絲瓜花期授粉計畫，已取得5位頭社武登地區絲瓜產銷班班長的合作，農友們表示，藉助蜜蜂的幫助，可確保絲瓜花期的授粉，增加絲瓜的授粉成功率，達到更好的收成，也可改善絲瓜的產量和品質。
鄉長劉啟帆指出，頭社為全國最高海拔絲瓜生產專區，夏季產量占全國之最，但因瓜類花粉粒黏重，不易靠風傳播，需藉助蜜蜂媒介授粉，才有高結果率及良好果型。使得蜜蜂在絲瓜的授粉過程中有著關鍵作用，有助於花粉的傳播和花朵的受精，提高絲瓜的結實率和果實品質，進而增加產量。
農會理事長劉啟行說，經統計頭社武登地區共有5個蔬菜產銷班，初期先回收25箱的實木蜂箱，計畫通過補助方式，購買授粉蜂供絲瓜產銷班使用，今天重新裝載授粉蜜蜂後，陸續分發至各絲瓜產銷班，再由各班長將這些蜜蜂均勻放置在生產區域，以增加絲瓜田中的授粉蜂密度，提高結果率，也同時加強宣導農民在授粉期間，盡量避免使用對蜜蜂有害的藥劑。
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