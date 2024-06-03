違建、亂倒廢棄物 南投土地違規使用近500件待查

南投縣長期有農地違規使用情形，如非法新增建物、傾倒廢棄物、填埋土方，疑違規案累積通報近3000件，其中近500件待查處，違法可罰6萬元至30萬元，傾倒廢棄物罰15萬元起。

南投縣政府地政處今天發布新聞稿表示，縣內長期有農地違規使用情形，常見違規包含非法新增建物、工廠、傾倒廢棄物、填埋土方等，除對農業生產有重大危害，也對於合法使用土地民眾不公平，政府基於維護社會公益，有義務查處及取締不法行為。

縣府地政處指出，內政部國土管理署民國96年起以國土利用監測整合查報計畫通報疑違規案件至今，南投縣累積通報數近3000件，其中近500件仍待查處，未來縣府將加強不法取締，若查證確實違法，依區域計畫法可罰新台幣6萬元至30萬元，若是惡意傾倒土方或廢棄物，裁罰金額15萬元起，請民眾勿違規使用。

地政處表示，為遏止土地違規使用，國土管理署「國土利用監測整合查報計畫」應用衛星遙測技術，長期監測土地利用變異情形，並將疑似變異土地資訊即時通報所轄地方政府及公所進行查處，以積極打擊違法土地使用，保障民眾土地合法、合理利用及權益。

地政處也提醒民眾，農牧用地若有設置農舍、農業生產經營設施或農地改良需求，應先向農業主管機關提出申請後再施作，若不確定是否應提出申請，也應先向所轄鄉鎮市公所主管單位洽詢以免觸法。