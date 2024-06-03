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影／成千上萬紫斑蝶過境南投埔里 居民驚奇

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供

紫斑蝶每年5月中旬至6月會出現「二次遷移」，過境新竹、苗栗、彰化、台中等地。沒想到，南投埔里大坪頂地區近期也見成千上萬的紫斑蝶橫越，甚至跨鄉鎮在魚池日月潭也見其蹤跡，數量之多，居民驚奇，直呼「頭一遭」。

紫斑蝶屬熱帶蝶種，台灣紫斑蝶為特有亞種，每年至少會有3次大規模遷移，首次在3、4月清明前後自南部北返越冬，遷移現象較明顯；「二次遷移」在5月中旬至6月，由各地新羽化第一代紫斑蝶飛行；每年10月國慶前後則會返南渡冬。

近期逢紫斑蝶二次遷移，往年過新竹、苗栗、台中、彰化，甚至玉山塔塔加，台中大肚山日前也見大規模過境。沒想到，南投埔里大坪頂地區近來連續幾日出現成千上萬的紫斑蝶，當地福興、史港、南村等里，甚至魚池日月潭也有遷移蹤跡。

大坪頂地區農民也用手機拍下紫斑蝶紛飛，大規模橫越當地的難得景觀，詹姓農民表示，這是她第一次在大坪頂當地看到有紫斑蝶遷徙，而且數量之多，十分壯觀，真的頭一遭見到，但無法確認蝶道遷移路徑，也不知道牠們最終會落腳何處。

埔里青農陳新豪也說，最近他的農場內飛來好多紫斑蝶，起初以為是存活在當地的留蝶，後來才發現大坪頂這陣子有大批紫斑蝶過境，才知道牠們應是在遷徙時，有部分族群飛到農場內棲息，時間到大概就會再飛走，真的相當難得。

紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供
紫斑蝶每年5月中旬至6月會「二次遷移」，南投埔里大坪頂地區出現成千上萬的紫斑蝶橫越，數量之多，居民驚奇。圖／詹姓民眾提供

埔里 彰化 紫斑蝶

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