彰化蔬果集散中心下瓷磚雨 現正招標本月開工拉皮

彰化縣溪湖鎮果菜市場逾20年沒修繕，鎮公所去年爭取農業部前部長陳吉仲視察，獲補助3800萬元整修，第一期工程上網招標中；鎮公所今表示，如果發包順利，希望三個月內為果菜市場辦公廳舍「拉皮」，改善「瓷磚雨」狀況。

溪湖鎮果菜市場日交易量平均約200噸，是彰化縣最大也是最具指標性的蔬果集散中心。除了農曆春節，幾乎每日交易沒閒置空檔，溪湖鎮果菜市場逾20年沒整修，辦公室外牆瓷磚經常脫落，幸未砸到人，又農民交易場的鐵皮屋頂漏雨，都將在這次整修範圍。

溪湖鎮公所表示，中央補助整修工程分兩期，第一期1800萬元，主要為果菜市場辦公路廳舍外牆換貼瓷磚，第二期工程2千萬元，整修交易場鐵皮屋頂及修補交易場地板；第一期工程已上網招標，若順利，預計本月中旬和得標廠商開會討論施工細項。

溪湖鎮果菜市場有早市、晚市，星期五還有夜市，運輸果菜人車進出，第二期工程將視第一期工程進度、調整市場作業動線來決定發包和施工期程，鎮公所預計第二期今年11月完工，讓農民和蔬果承銷人有較好的交易環境。