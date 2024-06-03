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南投縣路邊停車亂象多 網熱議笑稱「格格不入」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里出現一整排車全停在停車格外的奇景，網友笑稱「格格不入」，引發網路熱議。圖／臉書「路上觀察學院」陳姓民眾提供
南投埔里出現一整排車全停在停車格外的奇景，網友笑稱「格格不入」，引發網路熱議。圖／臉書「路上觀察學院」陳姓民眾提供

南投埔里路邊停車收費於6月起開始試營運，預計7月正式上路。但日前有民眾分享，當地出現一整排車全停在停車格外的奇景，用諧音哽笑稱「格格不入」，引熱議；不少人指出是路側雜物未清，公所先前已派員清除，將請警方加強取締。

南投縣過去路邊停車不收費，路邊停車格常遭久占，衍生違停、塞車等交通亂象，縣府串聯地方公所加速推動路邊停車收費，其中南投市於今年3月上路，埔里鎮則從本月起試辦不收費，預計7月起收費，草屯也將在本月24日起開始試營運。

只不過，南投縣路邊停車雖陸續上路，街道上卻出現許多奇景，常有駕駛為規避繳納停車費，將車輛停放在停車格之間的紅、黃線上，或者轉換陣地移往附近沒收費的巷弄內，甚至直接停進體育場內，甚至霸占場邊人行空間，停車亂象叢生。

近期更有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享，埔里街頭獵奇的路邊停車狀況，照片中，已見路旁整排停車格已嶄新畫設完成要供民眾使用，但卻沒有一台車停在格子裡面，反而整排車輛都併排停在車格外面，讓民眾貼文笑稱「格格不入」。

而陳姓民眾的圖文諧音哽獲得網友讚賞，也引發熱議。不少人指出，路側一堆雜草且有雜物未清，停車一定會超出格子；不少人則認為，車子整輛都在車格外明顯就是為了省錢故意不停進去；而但也有人直言將車停在車格外可以開並排停車。

埔里公所則表示，接獲民眾反映相關停車格狀況後，已請當地里長通知民眾自行清除雜物，並由清潔隊逕行清除且整理雜草，後續也請警方加強取締；警方表示，將車輛停在車格外，無論車格內有沒有車都屬於並排停車，最高可裁罰2400元。

停車格 南投縣 埔里

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