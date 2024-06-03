因應端午連假出遊潮 彰化規劃交通疏導替代路線

端午連假將至，為因應出遊及返鄉潮，彰化縣警察局針對轄內國道1號交流道、熱門景點鹿港古蹟區等進行交通疏導，提醒民眾可改行駛替代道路。

彰化縣警察局今天發布訊息，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統於8日、9日每天上午5時至中午12時封閉南下入口匝道，9日、10日每天中午12時至晚間9時封閉北上入口匝道。

民眾若於該時段要利用台76線銜接國道1號南下，可由台76線埔心交流道接埔心聯絡道、右轉縣148線（員鹿路）到國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道、台19線（彰水路、東環路）、左轉縣148線（員鹿路）至國1員林交流道。

台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道、台19線（彰水路）、國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）、台61線。

另外，國1彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，警方呼籲用路人避開易壅塞路段，改走替代道路。員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），由北斗交流道上國1。

彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線。鹿港地區可走縣144線（員大排道路），行駛台61線。

鹿港天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，警方建議，民眾可多利用鹿港鎮內停車場停放車輛，再騎乘MOOVO共享電動自行車遊玩鹿港鎮。