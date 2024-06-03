人行道也缺 更別提自行車道

人本交通、低碳運具意識提升，但國內主要交通工具仍為汽機車，在行人路權高漲的現在，自行車成最弱勢。專家表示，許多地區連人行道都沒有，更別提自行車道，如果連走路的空間都沒有，稱不上交通平權；道路、人行道等空間權責單位各自為政，應跨局處溝通，才能對症下藥。

台中、桃園等都市人口大幅成長，市府大力推動標榜「通勤最後一哩路」的自行車，自行車通勤族變多，但事故數也增加，與車爭道成自行車騎士日常。尤其都會區人行道不足，即使有人行道，也常未達法定最小寬度90公分，甚至被電箱等設施擋道，輪椅族、娃娃車過不去，甚至行人都被迫走上馬路，自行車當然也不例外。

消基會交通委員會召集人李克聰說，專用道斷斷續續，會成為騎自行車潛在風險，自行車道應整體評估、連貫設計，在有限的道路寬度發揮路網功能，路幅不夠時自行車道與人行道共用，但須清楚區隔，以免衝突。

李克聰說，尤其專用道在路口的設計，很多騎者會牽著車子等通行，甚至越過行人專用線，建議整體檢討人車動線，必須很清楚，才能避免用路人違規或車禍。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，都會區空間有限，過去對人行空間不夠重視，即使重劃區也不足，更別提自行車專用道，目前道路、人行道與重劃區退縮帶，分別由不同單位管理，各自為政才無法完整規畫；如果能跨局處整合，同步規畫人行道、自行車道與設施帶、綠帶，可改善現況，串聯專用道介面，形成路網發揮功效。