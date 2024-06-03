自行車族死傷增 爭取設專用道

各地推動低碳運輸，大量增設公共自行車站，自行車死傷事故也明顯增加，台中市去年死傷數比前年大增6成，桃園市今年1到3月車禍死亡也比去年多；議員批專用道太少，介面不連續，讓自行車通勤暗藏風險。中市府表示，受限於道路寬度，增闢自行車道有困難，將依道路現況評估；警方將加強宣導與取締。

台中市公共自行車站逐年增加，去年底已有1333站，今年2月累計騎乘突破8400萬次，串起都市公共運輸最後一哩路。桃園市YouBike租賃站有417站，今年目標增設100站，明年再增600站，現有自行車道長度321公里。

中市警察局統計，2022年自行車事故2378件、25死2136傷，去年事故3893件、22死3462傷，去年事故數、受傷數暴增，今年首季仍未趨緩，事故數987件、死亡4人、受傷數899人。自行車事故多為人為因素，例如分心駕駛、未依規定讓車等，死傷者以青少年、高齡者居多，肇事時段為通勤高峰期。

議員黃佳恬說，台中多數道路狹窄，連機慢車道都沒有，更別說自行車專用道；市府鼓勵低碳運具，騎士上路風險高，應設法改善。議員陳俞融常騎自行車通勤，也有感市區專用道太少，介面不連續，騎士與汽機車爭道，要求比照北市，在寬度20公尺以上道路評估設置自行車道；議員劉士州提醒畫設自行車專用道要安全優先，避免又與汽機車爭道。

台中市交通局長葉昭甫說，都會區自行車專用道設置，受限於道路寬度問題，得分配給不同運具，例如20米道路汽車需要左轉道、機車要專用道，道路又無法拓寬，要額外在道路開闢自行車道，有實質困難。北市在較寬的人行道上開闢自行車道，目前文心路、環中路兩側都有規畫，將評估適合路段再開闢。

桃園市交通局運輸規畫科長黃心韻也說，桃園道路相對窄小，要增設自行車專用道較不容易，針對既有自行車道改善，市府去年做25處自行車道導引標線，優化78處沿線標誌；未來將配合捷運綠線、鐵路地下化等規畫，提供更友善自行車路網。