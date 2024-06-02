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中市2030太陽光電目標100萬瓩 殯儀館屋頂也要發電

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東勢殯儀館全館屋頂設置太陽光電板。圖／民政局提供
東勢殯儀館全館屋頂設置太陽光電板。圖／民政局提供

台中市政府訂定2030年太陽光電達1百萬瓩(GW)的目標，連東勢殯儀館全館屋頂也設置太陽光電板，預估全年發電量可達21萬7033度電，省電費近80萬元。

東勢殯儀館位在山城，強調環保生態，是全市唯一不焚燒紙錢的環保殯儀館。最近屋頂也設置太陽光電板，總設置面積約240坪，小靈堂上方也是太陽光電板。

民政局長吳世瑋指出，東勢殯儀館建築融合山林色調，館內5間小靈堂除提供山城地區治喪民眾租借使用外，鄰近苗栗縣卓蘭鎮居民就近租借，每月約受理130場告別式，喪家使用需求高。

為提供治喪家屬完善的治喪空間，每間小靈堂前廣場增設太陽能固定式採光罩，堂前統一改設長640公分、寬64公分的LED電子牌樓，可減少一次性耗材使用量。

台中市 告別式 太陽能 殯儀館

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