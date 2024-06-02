彰化二水黑泥田低碳小旅行 結合無塑市集登場

彰化縣環保局與二水鄉源泉社區今天舉辦環境季系列活動，推廣循環友善市集與低碳小旅行，民眾自備環保杯兌換免費飲品等，響應減塑政策，接下來還有二場環境季活動將於為6月29日於秀水鄉富雨陽傘、7月20日於溪湖糖廠舉辦，號召大家一起響應無塑生活。

二水鄉源泉社區發展協會執行秘書賴昭旭表示，源泉社區近年也把減塑環保理念融入小旅行中，希望從社區做起，導覽低碳小旅行，以走讀方式，導覽巡守八堡圳源頭及生態環境維護，讓遊客認識豐富的農村樣貌。

今天除了有源泉社區的黑泥田讓大家玩，在地長者組成的不老樂團、學校、社團也有表演活動，並沿著周邊八堡圳水道做為市集區，安排免廢市集、無塑市集，讓大家交換家中用不到的生活用品，不過今天上午因下雨，也一度影響活動進行，不過宣傳減塑熱情不減。