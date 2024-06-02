彰化二水黑泥田低碳小旅行 結合無塑市集登場
彰化縣環保局與二水鄉源泉社區今天舉辦環境季系列活動，推廣循環友善市集與低碳小旅行，民眾自備環保杯兌換免費飲品等，響應減塑政策，接下來還有二場環境季活動將於為6月29日於秀水鄉富雨陽傘、7月20日於溪湖糖廠舉辦，號召大家一起響應無塑生活。
二水鄉源泉社區發展協會執行秘書賴昭旭表示，源泉社區近年也把減塑環保理念融入小旅行中，希望從社區做起，導覽低碳小旅行，以走讀方式，導覽巡守八堡圳源頭及生態環境維護，讓遊客認識豐富的農村樣貌。
今天除了有源泉社區的黑泥田讓大家玩，在地長者組成的不老樂團、學校、社團也有表演活動，並沿著周邊八堡圳水道做為市集區，安排免廢市集、無塑市集，讓大家交換家中用不到的生活用品，不過今天上午因下雨，也一度影響活動進行，不過宣傳減塑熱情不減。
環保局長江培根說，環保局安排4場次環境季系列活動，除了從活動中宣導減塑觀念，推廣落實生活中自備餐具、購物袋等習慣，近年來也針對餐飲業、各賣場推動減塑，賣場總公司每年都得提出垃圾減量回收計劃，最近也有許多賣場推出「裸賣區」，減少蔬果等生鮮食品包裝，未來環保局也會研究推動賣場減少包裝，或回收包裝容器再利用，讓減塑行動再進步。
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