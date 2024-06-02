快訊

前廠長指「核四重啟只需3年300億」 台電：欠缺專業評估令人遺憾

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登最新停火協議

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

彰化二水黑泥田低碳小旅行 結合無塑市集登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
源泉社區近年也推動低碳小旅行，今天有黑泥田讓大家體驗農村之旅的樂趣。圖／賴昭旭提供
源泉社區近年也推動低碳小旅行，今天有黑泥田讓大家體驗農村之旅的樂趣。圖／賴昭旭提供

彰化縣環保局與二水鄉源泉社區今天舉辦環境季系列活動，推廣循環友善市集與低碳小旅行，民眾自備環保杯兌換免費飲品等，響應減塑政策，接下來還有二場環境季活動將於為6月29日於秀水鄉富雨陽傘、7月20日於溪湖糖廠舉辦，號召大家一起響應無塑生活。

二水鄉源泉社區發展協會執行秘書賴昭旭表示，源泉社區近年也把減塑環保理念融入小旅行中，希望從社區做起，導覽低碳小旅行，以走讀方式，導覽巡守八堡圳源頭及生態環境維護，讓遊客認識豐富的農村樣貌。

今天除了有源泉社區的黑泥田讓大家玩，在地長者組成的不老樂團、學校、社團也有表演活動，並沿著周邊八堡圳水道做為市集區，安排免廢市集、無塑市集，讓大家交換家中用不到的生活用品，不過今天上午因下雨，也一度影響活動進行，不過宣傳減塑熱情不減。

環保局長江培根說，環保局安排4場次環境季系列活動，除了從活動中宣導減塑觀念，推廣落實生活中自備餐具、購物袋等習慣，近年來也針對餐飲業、各賣場推動減塑，賣場總公司每年都得提出垃圾減量回收計劃，最近也有許多賣場推出「裸賣區」，減少蔬果等生鮮食品包裝，未來環保局也會研究推動賣場減少包裝，或回收包裝容器再利用，讓減塑行動再進步。

彰化縣環保局與二水鄉源泉社區今天舉辦環境季系列活動，推廣循環友善市集與低碳小旅行。圖／賴昭旭提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
彰化縣環保局與二水鄉源泉社區今天舉辦環境季系列活動，推廣循環友善市集與低碳小旅行。圖／賴昭旭提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

環保局長 賣場

延伸閱讀

電動機車4年增5萬輛 基隆陷交通黑暗期？環保局：電動車增、燃油車減

高雄燒烤攤生意好到狂冒白煙 環保局依空汙法罰了 最重10萬！

桃園龍潭龍元宮建廟200年 系列活動一路玩到年底

高雄前鎮漁港傳異味！疑冷凍廠氨氣外洩 環保局追查味道來源中

相關新聞

中市2030太陽光電目標100萬瓩 殯儀館屋頂也要發電

台中市政府訂定2030年太陽光電達1百萬瓩(GW)的目標，連東勢殯儀館全館屋頂也設置太陽光電板，預估全年發電量可達21萬...

中橫19.7 K落石今天僅11輛車通過 保全車巡路況曝光

公路局谷關工務段指出，這兩天颱風外圍環流及梅雨鋒面影響，中橫便道（谷關到德基路段）19.7公K有落石，中午12點停開便道...

影／「全台最爛的路」南投89線坍方 土石流斷交通

南投山區近日雨勢不斷，仁愛投89線力行產業道路發生坍方，大量土石滑落阻斷道路，泥流也隨雨水溢流路面，且上邊坡持續因雨坍方...

南投仁愛山區降下大雨 力行產業道路坍方仍未搶通

南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷，工程單位原預定今天搶通，不過上午山區持續下大雨...

繳規費不限轉帳與超商 彰化縣6月起採多元支付

為提供更多元、便捷及安全的規費支付方式，彰化縣政府自今年元旦起，提供行動支付管道，供民眾繳納50餘項規費後，自即日起，推...

棲地驟變生態煉獄！南投鷺鷥林遭剷平 親鳥徘徊尋幼雛

南投埔里和平東路旁一處私人土地蔚然成林，每到春夏有數百隻鷺鷥築巢育雛，但該樹林近期突遭剷平，幼鳥隨巢掉落在地，大批親鳥在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。