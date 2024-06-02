影／「全台最爛的路」南投89線坍方 土石流斷交通

南投山區近日雨勢不斷，仁愛投89線力行產業道路發生坍方，大量土石滑落阻斷道路，泥流也隨雨水溢流路面，且上邊坡持續因雨坍方，重機具暫未能有效搶通，尚無法預計何時能通行，警方呼籲，非必要勿進入山區活動或上山改道通行。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，幾乎逢雨必坍，近年經縣府改善，道路品質及安全雖獲提升，但部分路段邊坡仍因嚴重裸露易崩塌，遇豪雨仍易發生土石崩塌。

而最近進入梅雨季，鋒面一波波來襲，造成南投山區連日降雨，投89線約38.5K處發祥段昨下午坍方，大量土石滑落阻斷交通；另，同路線約21.4K及37.7K今也傳出邊坡崩塌，上方土石同樣中斷道路，泥沙甚至隨雨水形成泥流溢散路面。

仁愛警分局表示，目前已調遣重機具在各待搶通路段待命，但因山區雨勢不斷，邊坡土石不斷滑落淹沒道路，因此只能視現場狀況機動清除，尚無法預計何時能通行，呼籲民眾避免近期非必要切勿進入山區活動，若要上山需改道通行。