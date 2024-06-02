南投仁愛山區降下大雨 力行產業道路坍方仍未搶通

南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷，工程單位原預定今天搶通，不過上午山區持續下大雨，搶修工程喊停，仁愛鄉發祥村對外交通仍中斷。

氣象署表示，今天鋒面由北而南移動，白天西半部地區留意短延時強降雨，晚間北部地區雨勢逐漸趨緩，中南部防豪雨，今晚整體天氣還是不穩定，但隨著鋒面由北而南移動，北台灣降雨會逐漸趨緩，中南部地區雨勢還是很明顯，山區留意短延時強降雨。

南投仁愛鄉山區昨天降下大雨，雨勢不斷，仁愛鄉力行產業道路38公里發祥村路段，昨天下午發生坍方，邊坡土石大量滑落到路面上，交通因此受阻，工程單位考量到夜間搶修安全有疑慮，改在上午進行搶修工程。

南投仁愛鄉翠華村長高政光接受媒體聯訪時說，挖土機等機具原本上午準備進場，不過山區雨勢不僅未減緩，反而變大，坍方路段仍有土石掉落，無法估計何時能搶通。