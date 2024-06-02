快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

南投仁愛山區降下大雨 力行產業道路坍方仍未搶通

中央社／ 南投2日電
南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷。圖／南投縣政府提供
南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷。圖／南投縣政府提供

南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷，工程單位原預定今天搶通，不過上午山區持續下大雨，搶修工程喊停，仁愛鄉發祥村對外交通仍中斷。

氣象署表示，今天鋒面由北而南移動，白天西半部地區留意短延時強降雨，晚間北部地區雨勢逐漸趨緩，中南部防豪雨，今晚整體天氣還是不穩定，但隨著鋒面由北而南移動，北台灣降雨會逐漸趨緩，中南部地區雨勢還是很明顯，山區留意短延時強降雨。

南投仁愛鄉山區昨天降下大雨，雨勢不斷，仁愛鄉力行產業道路38公里發祥村路段，昨天下午發生坍方，邊坡土石大量滑落到路面上，交通因此受阻，工程單位考量到夜間搶修安全有疑慮，改在上午進行搶修工程。

南投仁愛鄉翠華村長高政光接受媒體聯訪時說，挖土機等機具原本上午準備進場，不過山區雨勢不僅未減緩，反而變大，坍方路段仍有土石掉落，無法估計何時能搶通。

力行產業道路 南投

延伸閱讀

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等

中彰澎大雨特報 鄭明典：回波來了 會是全台有感的降雨系統

相關新聞

南投仁愛山區降下大雨 力行產業道路坍方仍未搶通

南投山區降下大雨，仁愛鄉投89線力行產業道路38公里處昨天坍方，交通中斷，工程單位原預定今天搶通，不過上午山區持續下大雨...

繳規費不限轉帳與超商 彰化縣6月起採多元支付

為提供更多元、便捷及安全的規費支付方式，彰化縣政府自今年元旦起，提供行動支付管道，供民眾繳納50餘項規費後，自即日起，推...

棲地驟變生態煉獄！南投鷺鷥林遭剷平 親鳥徘徊尋幼雛

南投埔里和平東路旁一處私人土地蔚然成林，每到春夏有數百隻鷺鷥築巢育雛，但該樹林近期突遭剷平，幼鳥隨巢掉落在地，大批親鳥在...

豐富公園樹屋遊戲場學童竟不能用！ 中市府：太保守年齡將下修

台中南屯區豐富公園的樹屋遊戲場，去年啟用後吸引不少親子造訪，但立牌寫「限13歲以上」，讓更小的孩童失望，市議員吳佩芸建議...

店家擴音放音樂 中市研議管制

台中工商發達，噪音陳情案件多，議員質疑，商家擴音設備噪音陳情，近年占噪音檢舉案件4成，已成新民怨，南屯有餐廳晚間10時後...

中捷被砍傷者募款？詐騙別信

中捷綠線上月21日驚傳砍人事件，乘客2人受傷住院，28歲「長髮哥」前天出院後，17歲呂姓高中生昨天也出院。昨有網友在網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。