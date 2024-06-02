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繳規費不限轉帳與超商 彰化縣6月起採多元支付

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府自即日起，推出規費多元支付系統，免除民眾攜帶大額現金到府繳納的不便，同時降低持有現金的風險。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府自即日起，推出規費多元支付系統，免除民眾攜帶大額現金到府繳納的不便，同時降低持有現金的風險。圖／彰化縣政府提供

為提供更多元、便捷及安全的規費支付方式，彰化縣政府自今年元旦起，提供行動支付管道，供民眾繳納50餘項規費後，自即日起，推出規費多元支付系統，免除民眾攜帶大額現金到府繳納的不便，同時降低持有現金的風險。

彰化縣政府指出，縣府6月起推出的規費多元支付方式，是重新設計產生三維條碼的繳款書，民眾可持繳款書至坊間自動櫃員機、網路銀行、網路ATM、電話(隨身)銀行、 四大超商郵局及農漁會等選擇適宜的多元管道繳納規費，洽公民眾能輕鬆完成便利的無現金交易。

縣政府財政處表示，新的規費多元支付系統已在6月 1日起，正式上線啟用，民眾繳納規費除可以臨櫃刷卡或行動支付方式繳納外，更可利用網路、郵局或四大超商等適宜通路等多元方式繳款，將可提升公務機關收款效率外，也可解決民眾繳納規費耗時與奔波的問題，提供民眾便捷服務。

超商 郵局

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