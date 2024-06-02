棲地驟變生態煉獄！南投鷺鷥林遭剷平 親鳥徘徊尋幼雛

南投埔里和平東路旁一處私人土地蔚然成林，每到春夏有數百隻鷺鷥築巢育雛，但該樹林近期突遭剷平，幼鳥隨巢掉落在地，大批親鳥在附近盤旋徘徊尋找雛鳥，原本的棲地瞬間成了生態煉獄；縣府表示，已請地主停工，讓鳥類育雛後再整地。

據了解，因該處私人用地因林木蓊鬱、蔚然成林，近年吸引黃頭鷺、鷺鷥、夜鷺等在每年春夏之際前往築巢繁殖，成鷺科鳥類的生態棲地，且數量一年比一年多，地方民眾粗估，去年繁殖期時就有數百隻鳥群聚，造就獨特的「鷺鷥林」景致。

今年時序入春後，數百隻鷺鷥又到該處樹林築巢育雛，不料近期整片樹林突然被剷平，巢內雛鳥因此隨著樹木倒伏翻落到地上，死的死、傷的傷，大批親鳥則是盤旋徘徊尋找孩子，持續嘗試育雛，原本繁殖育幼的棲地，瞬間成了生態煉獄。

「親鳥回來，雛鳥不見了、受傷了、死了、哀叫著，家也沒了。」吳姓民眾分享空拍鷺鷥林現況，並認為，挑在繁殖期剷除該片樹林，很不智且殘忍，尤其剷除林木後，將倒木連同幼雛、鳥巢等都被推到土地邊緣，使得雛鳥死傷狀況更嚴重。

縣府指出，經了解，該處是私人土地，而因近年遭大批鳥類聚集，衍生鳥糞、惡臭等問題，附近居民最近為此向地主抗議，要求地主盡速改善，地主才會動工整地，但因不了解生態習性，又造成爭議，地主抱歉又無奈，目前也已經停工。

縣府農業處林務保育科表示，現勘確認該處樹林以黃頭鷺為大宗，目前仍有約300隻成鳥，並救傷逾50隻雛鳥，雖屬一般類野生動物，但因目前正值育雛期，經與地主說明溝通，地主也能理解，配合暫停施工，等繁殖期後再行施工整地。