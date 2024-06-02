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豐富公園樹屋遊戲場學童竟不能用！ 中市府：太保守年齡將下修

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中豐富公園樹屋遊戲場限13歲以上才能使用，議員批不合理，市府建設局允諾檢討。圖／市府建設局提供
台中豐富公園樹屋遊戲場限13歲以上才能使用，議員批不合理，市府建設局允諾檢討。圖／市府建設局提供

台中南屯區豐富公園的樹屋遊戲場，去年啟用後吸引不少親子造訪，但立牌寫「限13歲以上」，讓更小的孩童失望，市議員吳佩芸建議市府放寬年齡限制。建設局長陳大田說，當初規劃比較保守，會重新檢視設施，下修限制年齡，讓更多小朋友看得到也玩得到。

豐富公園站靠近捷運站，最受歡迎的樹屋遊戲場去年啟用，成地方親子社群熱門話題。

吳佩芸指出，樹屋遊戲場限制13歲以上，國中生才能使用，市府做出這麼好玩有特色的遊具，卻限制1 3歲以下不能玩，不合理也不符合兒童遊樂的實際狀況。

吳佩芸說，日本兼具攀爬與溜滑梯功能的大型複合遊具開放的年齡範圍是6到12歲，類似樹屋遊戲場，顯示只要有適當設計，即便較高、較有挑戰性的遊具，也能讓12歲以下小孩放心玩耍、促進身心發展，建議市府重新檢討年齡限制。

吳佩芸表示，去年底她到東京新宿中央公園的兒童遊戲場，發現不少細節值得參考。例如，每座遊具上都有廠商的製造名牌，揭露廠商名稱、製造年月與製造編號的資訊，定期檢查的貼紙，記載最近一次檢查遊具的時間。吳佩芸說，資訊揭露可讓使用者更加安心，希望市府參考。

吳佩芸表示，新宿中央公園有一區是0到3歲幼兒的專屬遊戲區，2歲以下幼兒的遊戲權應被照顧到。她呼籲市政府規劃更共融、全齡的幼兒友善公園。

建設局局長陳大田說有關遊具製造和安檢的資訊揭露，確是公部門負責任的表現，會研議。豐富公園樹屋遊戲場限制13歲以上，的確太保守，會與維護單位研商降低年齡。有關低齡幼兒專用遊戲場部分，會納入後續的規劃方向。

吳佩芸 親子

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